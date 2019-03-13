超商買35元咖啡！開蓋「容量不足30cc」po文討拍　網友解惑：很正常

▲她到超商買了一杯35元的咖啡，結果只有一小口。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／綜合報導

咖啡對許多人來說是一早的精神來源，但才一小口竟要價35元。一名女網友日前在超商買了一杯咖啡，結果打開一看發現偌大的杯子裡只裝了一小口，連30cc都不到，其他都是空的，不禁懷疑自己是不是被店員耍了，還是超商咖啡默默縮水了，結果網友們得知她買的品項後都說這樣的量是正常的，是她太大驚小怪。

女網友在臉書「爆廢公社公開版」社團中貼文，她前幾天到超商買了一杯咖啡，要價35元卻只有一小口，連杯子的5分之1都不到，少到她都懷疑自己是不是被店員坑了，「是我吃米不知米價嗎？一杯連鎖超商要價35元的義式濃縮咖啡，量只有這些嗎？」還特別強調自己真的沒喝過。

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結果網友們聽到她買的是濃縮咖啡後，都說這樣的量是正常的，「義式濃縮咖啡的量確實是這樣唷，你應該要購買美式咖啡或是拿鐵吧」、「Espresso本來就是這樣啊」、「不然怎叫濃縮咖啡」、「是你不懂咖啡」、「要濃一點，可以買美式+濃縮，二杯合為一杯」、「濃縮就是這樣的，美式就是濃縮加水」。

網友們幫忙解惑後，女網友也分享她喝完的心得，「濃又不帶澀，挺厲害的欸」，也表示自己是第一次嘗試喝濃縮，所以不清楚原來量就是這麼少，「嘗試第一次喝，喝了還可以多上一課長知識，這35元物超所值」。

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