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東森購物限量開賣金杯精品咖啡豆　攻黑金減重商機

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東森購物開賣金杯精品咖啡豆（圖／東森購物提供）

▲東森購物將於3月14日下午16:40在第47頻道，限量銷售DISCOVER COFFEE「義式金杯精品級咖啡豆組」。（圖／業者提供）

消費中心／台北報導

瞄準咖啡一族，東森購物旗下電視購物與購物網引進DISCOVER COFFEE義式金杯精品級咖啡豆組，市價8,000元下殺3折，隨組再送濾掛咖啡2包，不到2千即可入手，每天在家都能享受一杯頂級咖啡，把握推廣最後機會，電視購物將於3月14日下午16:40在第47頻道限量銷售。

東森購物表示，咖啡因可提高人體消耗熱量的速率，有助控制體重，運動前一個小時喝黑咖啡，可促進身體能量消耗，加速脂肪燃燒，並且運動時更能專心一致，對於增強肌力和肌耐力都有助益，也能減少肌肉痠痛症狀。

想要瘦身又要有好口感，建議消費者最好是喝黑咖啡，挑選自己喜歡的高品質咖啡豆，利用各種沖煮方式，將咖啡豆的風味釋放到淋漓盡致，因此東森購物推出DISCOVER COFFEE義式金杯精品咖啡豆，嚴選1600公尺以上阿拉比卡G1等級精品級生豆，產量十分罕見珍稀，而此次銷售每組4包（454g/包），隨組贈送濾掛咖啡2包，市價8,000元，東森價1,980元。

東森購物指出，此次為義式金杯精品咖啡豆廣告推廣最後機會，除了要求在金杯理論的理想區域，烘豆師特別講究各生豆的最佳烘焙度，精心調配呈現咖啡的香醇，採取工序十分繁複細緻的直火「分豆烘培法」，保證新鮮烘培、由超過35年經驗的咖啡烘培師精心調配，並經過英國國際咖啡師證照（City & Guilds）以及美國SCAA Q grader 咖啡品質鑑定師專業認證。

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關鍵字：東森購物,黑金,咖啡,精品咖啡豆,金杯

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