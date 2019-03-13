買咖啡提神！「連3天加班駕駛」櫃台前空白5秒開口說4字　店長笑翻

▲原PO因連續加班太累，在超商買咖啡時出糗。（圖／示意照／圖中人物和新聞無關）

網搜小組／綜合報導

「加班連加三天，晚上又沒睡好，今天整個很恍神…」一名駕駛送完貨回公司前要到超商買咖啡提神，結果他當下恍神5秒後說了4個字，「店長直接笑出來，店員感覺憋得很辛苦。」一名曾當在超商工作過的網友也分享超糗經驗，當時客人要自己裝思樂冰，「我告訴她『好！小心燙喔』。」

駕駛12日在「爆廢公社」臉書社團表示，當時站在超商櫃台時，「突然腦袋空白說不出半句話大約5秒，直到店員問我：『先生請問需要什麼』？我才猛然驚醒開口：『92加滿』。O…誰來給我一瓶超大瓶2000c.c無鉛讓我一口乾了…」

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▼原PO在超商卻以為到了加油站，喊出「92加滿」。（圖／示意照／記者張一中攝）

有網友開玩笑說，「店員回覆：請問有會員卡嗎？需要打統編嗎」；原PO回「我會真的順勢報公司統編給他」。有人好奇店員反應，「真是糗到爆！店員沒笑翻嗎」？原PO回「店長直接笑出來，店員感覺憋得很辛苦。」

原PO後來補充說明要大家注意身體和精神，他表示，8日加班加通宵，9日送貨後回家也睡不太好，10日和11日也加班，「半夜又被無良的鄰居狗叫聲吵整晚，今天真的恍神，大家要注意，別像我這不好的示範啊。」一名網友則分享自己的糗事，她說之前在超商上班，「客人自己要裝思樂冰，我告訴她『好！小心燙喔』。」