弱勢男離家9公里坐派出所前　暖警供熱食助返家

▲桃園市精障楊姓男子坐倒在派出所前，暖警通知家人才知已離家9公里。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市38歲楊姓男子清晨坐倒在平鎮警分局龍岡派出所前，值班員警發現楊男疑因飢餓且沒體力才坐倒路旁，因無法言語且有精神障礙，透過電腦人臉辨識系統查詢，通知楊男母親認領，楊母說楊男凌晨就離家，家人擔心其下落，但住家距離龍岡超過9公里，不知楊男如何走到這裡？還好員警及時通知，沒有發生危險。

平鎮警分局龍岡派出所所長鄭榮捷指出，今日上午8時，值班員警馬雲九發現楊姓男子坐在派出所前，員警詢問楊男卻發現無法說話，身上也無證件，楊男看來有精神方面疾病，馬員協助楊男進派出所休息後，在附近早餐店購買蘑菇鐵板麵讓楊男當早餐，飢腸轆轆的楊男立即狼吞虎嚥。

▲桃園市精障楊姓男子飢餓男帶，暖警提供早餐讓楊男飽餐一頓。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警透過電腦人臉辨識系統確定楊男身分後，原來住在平鎮區雙連坡，立即通知宋屋派出所協助通知楊男母親，楊母搭計程車火速趕來龍岡派出所。

楊母說，搭計程車才知道，兒子離家路程超過9公里，今天早上6點起床後就沒看到兒子，原以為兒子在住家旁公園散步，但直到8點多都沒見兒子回來吃早餐，心裡擔心兒子安危時接到警方電話，還好善心警察暫時照顧兒子，沒讓兒子發生危險。

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