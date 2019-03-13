苗栗老婦台中就診無處過夜　暖警打數十通電話順利解憂

▲老婦到台中就醫卻沒旅館可住，暖警協助找到旅館，並載她前往入住。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

苗栗許姓老婦到台中就醫，因醫師囑咐隔日要複診，她因錢帶不夠又逢假日訂不到旅館，不知如何是好。警方得知後主動協助，撥打數十家平價旅館電話，終於找到一家空房，業者還提供折扣，讓許婦感動莫名，直呼有警察真好！

第二警分局文正派出所3月8日深夜11時獲報，中國醫藥大學附設醫院周邊有一名近70歲老婦人急需協助，員警顏家彬、余苓茹立刻到場，發現許姓老婦在五常路、五義街徘徊，隨即上前關心。

「阿嬤！這麼晚了怎麼還不回家？」許婦告知警方說，她因為生病，從苗栗到台中中國醫藥大學附設醫院看病。醫師問診後告訴她，隔天還要回診，心想這麼晚了，乾脆找個旅館過夜。豈知剛好遇上周末假日，她能問到的旅館，不是沒房間客滿，就是太貴。她帶的錢不夠，不知該如何是好。

▲第二分局文正派出所警員顏家彬，幫老婦打數十通電話，終於找到旅館空房。（圖／記者李忠憲翻攝）

顏員及余員先安撫許姓老婦，將她帶回派出所休息，顏員更積極打了數十通旅館電話，終於詢問到一家平價旅館剛好有客人臨時退房，預算也符合需求。員警也立刻開車載許姓老婦前往該家旅館，業者得知後，也主動給許婦折扣優惠，讓有病痛的她，能舒服休息。

暖警貼心舉動，讓許婦印象深刻，頻頻道謝稱「有警察真好！」，旅館老闆也讚賞年輕員警的體貼及耐心。

▲▼暖警顏家彬原本是名游泳教練，任警1年多，樂於助人。（圖／記者李忠憲翻攝）

暖警顏家彬是2016年特考班畢業，從警1年多的他，原本是一名游泳教練。他表示，當時因為很多員警游泳訓練都在他服務的泳池，耳濡目染之下，他也決定當起警察，除暴安良外，也能服務更多民眾。

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