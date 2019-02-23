77歲失智嬤騎單車離家失蹤　佳里警及時尋獲防止意外

▲台南市佳里分局七股所副所長楊宗勳所率員警3人，在十份里海埔30號前道路尋獲阿嬤。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市七股區龍山里77高齡的李姓阿嬤，2月22日上午11時許外出購買早餐即未歸，家屬十分擔心報警協尋，警力動員積極尋找，終在下午5時許尋獲時，人卻已身在離家10餘公里外，號稱台灣領土極西的「國聖燈塔」附近，獲得家屬感激。

佳里分局七股分駐所2月22日上午11時許，受理轄區龍山里李姓民眾報案稱，其患有失智症狀的77歲母親李婦，在上午7時50分左右騎腳踏車出門稱要買早餐，迄今未返家，經以行動電話聯絡，卻稱不知自己在那裡，請求協尋，幫助返家。警員王逸智受後即報請勤務指揮中心，請求警力全力協尋，並調閱相關路段路口監視器，以期儘速掌握阿嬤行蹤，惟無所獲！



22日午後，寒風驟起氣溫陡降，對患有失智症還有慢性病的李阿嬤是極為不利的環境，更恐有生命危險之虞，佳里分局勤務指揮中心奉命啟動緊急協尋機制，聯絡電訊公司定位阿嬤手機位置，確認方位在「三股里三聖段。防治組長許炳元立即親率七股區各所警力10名，全力投入往該方向分組搜尋，終在下午5時50分由七股所副所長楊宗勳所率員警3人，在十份里海埔30號前道路尋獲阿嬤，此時楊員抬頭西望，號稱台灣領土極西的「國聖燈塔」已然近在眼前了。

迎接身著單衣的阿嬤返家，家屬對警方積極搜尋作為有著說不出的感動，尤其能在6小時內找到失智阿嬤，避免夜深寒重可能引發的危險，深表感謝。

佳里分局長楊華中對於所屬員警積極主動的搜尋作為，尤其能在寒風夜前及時尋獲，免去失智長者在寒夜中發生意外，至為難得，特別頒發「好警茶」以資表揚。楊分局長並呼籲：民眾家中若有高齡長者，務必多加留意看顧，尤其出門應有親友在旁照料，切勿任其單獨外出，如欲避免類似情事發生，可向各縣市政府社會局申請預防走失手鍊，或是隨身攜帶記載親友電話之連絡卡片，俾利警方快速聯繫家屬。