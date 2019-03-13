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老婦逢家變尋短前告別鄰居　白河警及時搶救一命

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▲家住台南市白河區仙草里六旬婦人，因遭逢家暴，欲喝農藥自殺，白河分局仙草所所長黃源利獲報，火速趕往現場勸阻婦人搶回一條生命。（圖／記者林悅翻攝）

▲家住台南市白河區仙草里六旬婦人，因遭逢家暴，欲喝農藥自殺，白河分局仙草所所長黃源利獲報，火速趕往現場勸阻婦人搶回一條生命。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

家住台南市白河區仙草里六旬婦人，因遭逢家暴，欲喝農藥自殺，白河分局仙草所所長黃源利獲報，火速趕往現場，婦人將自己反鎖屋內，黃所長不斷拍打叫門，婦人始開門回應，黃所長發現婦人身旁有一罐農藥，經黃所長對其加以安撫、勸說，始勸回婦人，從鬼門關前搶回一條生命。

老婦向警方說，其兒子患有精神疾病，常於酒後鬧事並對其施暴，長期下來不堪其擾，感覺活在人間非常痛苦，不如一了百了，並已購買農藥，告知鄰居有自殺念頭後，閉門於家中足不出戶。

白河分局仙草所所長黃源利指出，他接獲報案後，會同仙草里長、仙草里幹事、白河區公所社會課人員前往了解，合力勸導打消婦人尋短念頭，並由里長取走農藥保管，以防止其再度尋短。並不斷以珍惜生命等道德勸說，請其打消尋短念頭，並協助將其兒子強制送醫治療。家屬對老婦能放下執念、安然無恙，激動不已，並且非常感謝白河分局員警的細膩與耐心。

白河分局分局長斯儀仙呼籲，自殺不能解決問題，勇敢求助並非弱者，懂得尊重生命、愛惜生命，切勿因一時衝動尋短，留給至親家人永久的悲痛。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

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關鍵字：老婦,尋短,白河警,救命

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