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賴清德、郭國文冒雨拜票　質疑謝龍介讓麻豆柚敗市

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▲前行政院長賴清德風雨無阻，陪同民進黨候選人郭國文，大清早就到玉井和鄉親早安問候，稍後並以車隊方式向楠西、玉井的鄉親拜票。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲前行政院長賴清德風雨無阻，陪同民進黨候選人郭國文，大清早就到玉井和鄉親早安問候，稍後並以車隊方式向楠西、玉井的鄉親拜票。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市立委補選激烈，前行政院長賴清德風雨無阻，陪同民進黨候選人郭國文連日掃街與車隊遊行，即使陰雨天氣，11日仍大清早就到玉井和鄉親早安問候，稍後並以車隊方式向楠西、玉井的鄉親拜票。

郭國文指出，賴清德前院長不斷呼籲集中選票支持郭國文，鄉親朋友紛紛過來打氣、直呼拼成這樣，真的感動！並表示一定會為郭國文拉票，不能會賴清德前院長失望。

▲前行政院長賴清德風雨無阻，陪同民進黨候選人郭國文，大清早就到玉井和鄉親早安問候，稍後並以車隊方式向楠西、玉井的鄉親拜票。（圖／記者林悅翻攝，下同）

賴清德稱讚郭國文是個做事實在的好人才，不像謝龍介信口開河，為選舉以不實的言論誤導鄉親，並質疑謝龍介1台斤才30元，遠低麻豆柚的市場價格，將會造成麻豆柚敗市，讓農民血本無歸。也說明謝龍介媒合簽約的通路商，負責人是兩馬協會的理事長，公司也才成立2個月還沒有實績，根本是為了政治選舉而設立的公司。

郭國文針對「謝龍介說為台而戰是憨頭」表示，這種說法對國軍弟兄，以及把台灣當成自己家的國民非常不公平。郭國文並質疑謝龍介沒有國家觀念，面對中國的脅迫，難道他要直接投降嗎？！

郭國文也問謝龍介，現在主張一國兩制及和平協議等對台主張，難道他進立法院目的，就是要推動兩岸和平協議嗎？對謝龍介的氣憤之餘，郭國文也向鄉親懇請支持，拜託鄉親讓真正和台灣本土站在一起的2號郭國文，順利當選。

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關鍵字：賴清德,郭國文,謝龍介,麻豆柚,敗市

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