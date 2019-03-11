馬英九南下助攻謝龍介　參訪地瓜園行銷打通路拚經濟

▲前總統馬英九南下陪國民黨立委補選候選人謝龍介上香祈福及掃街拜票。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

前總統馬英九3月11日南下陪國民黨台南市第二選區立委補選候選人謝龍介上香祈福、掃街拜票及參觀地瓜園，馬英九籲鄉親挺謝龍介入立法院，謝則以「番薯不怕落土爛，只求枝葉代代傳」的台灣人精神拚經濟，強調農漁產通路打通，產值、品質、條件、收入就會不斷上升，人民才能過好生活。

謝龍介陪同馬英九，先後前往台南學甲慈濟宮、新化天壇護安宮參拜，最後到全國地瓜產業最具規模的瓜瓜園參觀。謝龍介與馬英九尚未到護安宮，廟前已是擠滿熱情民眾，抵達後大家拿著帽子、衣服、皮包請馬英九等人簽名，由於尚無國家元首來過護安宮參拜過，也讓該廟信眾深感榮耀。

馬英九參拜後祝福大家新的一年發大財，也懇請鄉親投票支持謝龍介進入立院服務。謝龍介說，連日來對手邀請大、中咖等高官來拉票，但他有「兩隻腳」的基層咖以及「勇腳馬」前總統馬英九來力挺。謝龍介表示，前行政院長賴清德居廟堂之上，說中南部的是土包子，聽了很傷心，藐視也很深，「不是我們土包子支持，他怎麼會變成神，去擔任行政院長？」，正如俗語所說「人牽不走，鬼牽一直走」、「忠言逆耳利於行，良藥苦口利於病」，但背離民意，做不好了，辭職回來，替人輔選時又說，「民進黨僅剩一口氣」，他要爭最後一口氣，謝龍介說：「但人民已經快斷氣了」。

謝龍介說，鄉親告訴他，若再給民進黨一口氣，「我們的經濟就要斷氣」，因此最重要的是努力拚經濟，不要再「舞豬舞狗舞政治了」，拚政治對於人民已沒意義，「拚經濟、顧腹肚、挺基層、打通路」，人民生活才不會艱苦。

鄉親大喊「謝龍介當選！」也為馬英九加油，車隊出發前現場已充滿戰鬥力。車隊繞行市區，「揮揮手我們感動在心頭」、「祝福小朋友快快長大」，有最佳麥克風手稱譽的謝龍介，以輕鬆又逗趣的問候，讓拜票少了政治化，溫馨的氛圍下，多了台南鄉親的揮手與加油。

掃街拜票後，參訪行銷10多個國家的「瓜瓜園」，從參訪與簡報中了解和農友契作1千多公頃的企業，如何在努力中開發出30多種地瓜產品，以及如何以全國十分之一地瓜產量，占全國地瓜市售加工成品7成，也看到了企業的打通路，讓地瓜價值提升，成為打通路的最佳模範。

謝龍介說，過去番薯市最低賤作物，被人瞧不起，日治時期人民種的白米給皇軍吃，自己吃番薯，過程中台灣人很艱苦，就像番薯生命一樣「番薯不怕落土爛，只求枝葉代代傳」，瓜瓜園董事長邱木城以不怕苦、拚經濟的精神，開發地瓜產品，將農業升級，也打通了通路，行銷十多國。如果更多人用心在打通路，其他農漁產品，也都能像瓜瓜園為地瓜開出的通路一樣，有好的行銷管道。

謝龍介說，地瓜身價何以會提升？因為有通路。把農漁產品通路打通，血氣就通了，產值、品質、條件與收入都會不斷上升。而所有通路不是只賣一種產品，而是環環相扣，像麻豆農會以柚花萃取製作的沐浴乳、洗髮精，經他宣傳後，賣到缺貨。

馬英九前總統還以大開眼界，形容瓜瓜園參訪，認為對於農民的輔導應採這種方式，才能創造多元化。馬英九品嘗了地瓜餐後，建議若能推到營養午餐、高鐵餐盒將更好。馬英九現場被許多地瓜產品所吸引，共買了1400多元，他幽默地說，可以向太太交代了。