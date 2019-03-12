卓榮泰找4立委搶救台南選情　林俊憲轟謝龍介：賣水果欺騙農民

▲民進黨主席卓榮泰偕同民進黨立委召開「分區固票 團結作戰 」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）



記者陶本和／台北報導

民進黨在台南第二選區立委補選選情告急，民進黨主席卓榮泰12日邀4位台南區域立委召開記者會。他強調，為了抗拒「韓流」，希望大家組織動員、回鄉助選；而立委林俊憲也批評國民黨立委補選候選人謝龍介，想學韓國瑜，賣水果欺騙農民。

由於民進黨台南立委補選候選人郭國文的選情危急，卓榮泰下午邀請立委林俊憲、王定宇、陳亭妃與葉宜津共同召開記者會，號召大家組織動員、回鄉助選；另外，有關地方出現分裂的狀況，他強調民進黨一直都不吝於給支持，但年輕人應該要學習團隊生活。

民進黨立委林俊憲表示，台南市民很清楚，謝龍介從開第一場記者會以來，就說要幫農民賣水果，還說要賣五億的鳳梨，但不知現在賣多少、可說完全沒有。

林俊憲接著說，謝龍介最近又提到麻豆文旦要來做外銷，而且前提是麻豆在地產，甜度要10以上，摘下來要乾燥五天，一斤以30元外銷。他強調，這樣的文旦，是麻豆上品，一斤市價60至70元，結果他才賣30，根本是在害農民。

林俊憲說，郭國文的父親就是農民，是農家子弟，非常了解農民生活，後來投入勞工運動，清楚人民生活，台南鄉親分辨出來，「謝龍介想要學韓國瑜，賣水果欺騙農民，農村已經發酵。」

王定宇則表示，黨內有競爭，是想讓故鄉更好，不是因為競爭在黨內分你我，而台南第二選區，區域很廣闊，從山到海，過去是藍綠比差異最大的地方，而這次投票率高低、就會決定勝敗。

接著陳亭妃表示，電視媒體目前處於極度不公平的世界，有人可以每天上節目吹噓，媒體聲量缺一大塊；不過她也認為，台南大家是團結的，過去至今，很多民主先烈、民代、首長，為台南努力扎根，看得到過去為這塊土地付出的真誠，不容許任何人抹滅任何人的功勞，台南是歷史、血淚和記憶的地方，這不再是個人選舉、全台、台南選舉。