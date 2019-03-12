道士把女子壓在神桌給予「激烈掌聲」　丈夫跟兒子就在外頭跪拜

▲神棍對體虛的女子伸出狼爪，人家來收驚，他卻害人受驚。（示意圖／非實際情境）

記者陳雕文／新北報導

「救命…」新北市一名尋求收驚的女子被道士壓在神桌上，發出「激烈的掌聲」，她想反抗，但因癲癇發作四肢無力，含著淚卻無計可施，她的丈夫跟兒子則在神壇外頭燒香、虔誠跪拜，根本沒想到道士會有如此獸行！

受害女子在去年10月間，因為癲癇發作意識不清、四肢無力，其丈夫跟兒子陪她去找一位道士，想請他收驚，但這名道士看到女子身材好、臉蛋美，全身的血液都流到下肢，一股難以控制的獸性被激發。

道士假裝冷靜，先請女子的丈夫女買餐盒、在神壇外燒金紙，接著跟其兒子在神壇跪拜。話一說完，道士把虛弱的女子扶到神壇後方，讓她趴在神桌上，脫去內褲，道士吐著舌頭、流著口水、一手指侵、一手掐胸，後來把女子轉正面，以傳教士之姿發出「激烈的掌聲」。

女子身心留下無法抹去的傷害及陰影，道士完事後要扶人坐下，她淚眼說「好了沒？好了沒？我要回去」離開宮廟，在返家的過程中，女子還是嚥不下這口氣，跟丈夫哭訴這一切，丈夫氣炸，馬上報案並對色道士提告。

道士在庭訊時辯稱，女子當時並非意識不清，是在兩情相悅的情況下結合；但醫院診斷書指出，女子下體有擦傷，胸部、外陰部也驗出道士的DNA，加上他曾跟女子丈夫通話，承認犯行的說詞已被錄音，因此檢方將他起訴。