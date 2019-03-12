前助理爆無套性侵！受害女說話了　童仲彥還原「火爆談判現場」

▲童仲彥出面說明助理性侵同仁疑雲。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

記者黃彥傑／台北報導

北市議會驚傳前議員前助理性侵人妻同事！前台北市議員助理小慧（化名）向《鏡週刊》爆料，表示前年借宿同事廖姓助理家時，慘遭連續2次性侵，幾乎崩潰，後來議員私下調解，由男助理簽下悔過書，先支付5萬元和解，並口頭承諾選後另行補償，把醜聞壓了下來，但後來男方擺爛不賠償。對此，童仲彥本人12日現身還原當天簽悔過書情況，當天要男助理寫悔過書和解書，內容也要求用詞強硬，可能現場他有些頂嘴，那天氣氛蠻火爆，一度......。最後童僅說「不要強化我的暴力形象」。

童仲彥12日下午召開記者會說明當天情況，而受害女助理也透過電話表示，「這是第一份正式工作，加上很多眉角根本不知道，自己是菜鳥，加上不想要影響老闆選舉，也不想影響自身家庭、怕家人知道，雖然是受害者，但當初也不想讓老公知道這件事情」。

但受害女同事說後來決定揭發此事，是因為事發之後到現在，在外面聽到一些樁腳、前輩講她的事情，「男助理卻說這件事情是我仙人跳他，才發生這件事，他一直對外亂講話，讓我覺得很抱不平」，後來決定告訴老公，而老公已經幫找律師打官司。

▲童仲彥出示當天助理簽下的悔過書。

對此，童仲彥嚴肅地說明，這事情過很久知道，後來把主任、當事人叫來問，是痛罵主任沒有第一時間沒有說，可能他們知道也都好一陣子，當場要男方寫悔過書和解書，內容也要求用詞強硬，他現場有些頂嘴，當天氣氛很火爆，一度......，並要求男方寫下「性侵得逞」，但他有點意見。

童仲彥說，自己聽到後當場拍桌站起來，主任也把他拉住，本來這件事情主張要強勢作為，但女方害怕讓老公知道，今天也溝通到最後，得知老公支持提告，因此出面說明，而他們倆個工作都很認真，後來工作環境都分開，男的回來幾乎都不敢進服務處，是覺得他有悔意，但後續發展不知道這些行為。

童仲彥強調，行為不對就要採取相關行動，當初事實也會呈現出來。

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