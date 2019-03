遊瓜地馬拉失蹤！英女「赤裸陳屍山區」疑遭性侵　獨留幼犬發抖哭泣

記者詹雅婷/綜合外電報導

英國23歲女背包客凱薩琳蕭(Catherine Shaw)去年展開一段美洲之旅,最近來到瓜地馬拉。遺憾的是,她在本月當地5日傳出失蹤消息後,搜救隊11日尋獲她的遺體,且發現她赤裸陳屍飯店附近山腰某處。警方消息人士認為,這應該是一起謀殺案,生前很有可能遭到性侵。

▲據瞭解,事發當日,凱薩琳蕭帶著幼犬一同自飯店外出。(圖/翻攝自Lucie Blackman Trust官網)

綜合BBC、衛報、鏡報、太陽報報導,凱薩琳蕭自去年9月前往美洲,接連造訪墨西哥、美國加州後,來到瓜地馬拉。據悉,她5日這天二度自飯店外出,先是在凌晨1時37分外出,隨後於3時19分返回;只不過,在她清晨5時23分帶著幼犬朝著阿蒂特蘭湖(Lake Atitlan)的方向前進後,再也沒有踏上歸途。

▼ 凱薩琳蕭4日的最後身影。

為了尋找凱薩琳蕭的下落,瓜地馬拉警方、當地居民、該國部分英國人士都紛紛投入搜救,並派出無人機搜索山區。8日清晨,她的幼犬在知名景點印地安鼻(Indian Nose)瞭望台某處出沒,但牠卻是邊哭、邊發抖;同日,外傳她的父親也趕到當地加入搜救行動。

消息指出,在她的衣物被發現後不久,搜救人員就在附近發現她的遺體。露西布萊克曼信託基金會(Lucie Blackman Trust)聲明指出,儘管現階段尚未進行正式的身分確認程序,但據信死者就是凱薩琳蕭,而她的家屬也已經得知此一消息。

根據初步調查,在凱薩琳蕭遺體被發現的當下,她全身赤裸,且左腿有明顯撕裂傷。警方消息人士認為,這應該是一起謀殺案,且生前很有可能遭到性侵,目前當局已鎖定多名嫌疑人;但瓜地馬拉國家民警(PNC)態度相對保守,僅提到目前已對此案展開刑事調查。

UPDATE - CATHERINE SHAW - BODY FOUND We are saddened to announce that a body has been found in the search for Catherine Shaw. Formal ID has not taken place but it is believed to be Catherine. Catherine's family have been informed. Please respect their privacy at this time.

We are now able to confirm that the body found in the search in Guatemala is that of missing Catherine Shaw. Thank you to everyone who has helped in the search. Our thoughts are with Catherine@s family, who we will continue to support as they need.