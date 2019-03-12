仲介3度租屋處性侵　女移工忍淚發抖：他像鬼附身一樣可怕

▲色狼仲介被判4年有期徒刑。示意圖與本案無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）



地方中心／台南報導

台南一名曾姓外籍勞工仲介業者竟把女移工阿娟（化名）帶往租屋處，接著3度伸出狼爪，期間即使對方大喊「不要」仍不停手；阿娟驚恐打電話向友人哭訴「他根本像被鬼附身一樣可怕」，全案曝光。台南高分院審理後，依3個性侵罪合併判曾男4年有期徒刑，全案仍可上訴。

判決書指出，曾姓仲介引進阿娟來台擔任看護，但居然在對方遭辭退轉換雇主之際，沒有讓她留在公司安排的住宿地點，反而將人帶往租屋處，接著3度脫衣性侵得逞。阿娟後來哭著打電話向友人求助，並依照友人建議撥打1995專線求救警方。

之後警方在住處中扣得沾有曾男精液的衛生紙，不料曾男卻辯稱，從來沒有將性器放入阿娟體內，只是以性器磨蹭對方大腿而已。

阿娟在法庭上表示，曾男根本就像鬼附身，每次都覺得可怕而哭泣，但曾男稱台灣人不喜歡人家哭，哭會找不到工作，甚至要求不能對外透露這一切，否則就不幫忙找工作，礙於貸款負債來台，且沒錢可回印尼，因此前2次都不敢舉發。

法官審理後認為，依據檢驗報告，阿娟內褲上的精液斑DNA型別與曾男相符，且從混合型DNA中可研判曾男有將性器放入阿娟下體，因此依3個性侵罪合併判曾男4年有期徒刑，全案仍可上訴。

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