扛住少子化！明星私校國中招生爆增一成　家長「重金報考」迎戰新課綱

▲明道中學國中部招生考試大爆滿，比去年還多一成，完全不見受少子化影響。（圖／明道中學提供）



生活中心／採訪報導

台中市私立國中考試招生再度大爆滿，據明道中學校方統計，今年報名人數比過往多一成，大約6000人左右，主要原因為家長擔憂108課綱的不確定性，希望透過私校爭取未來升學的亮眼成績。而其他學校也維持去年水準，招生大滿，完全不見少子化影響。

明道中學10日舉行國中部招生考試，現場人山人海，甚至還有學生共包遊覽車應考，人多到宛如「淹沒」校門口，不少家長也站在考場外，希望孩子能取得佳績。

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▲台中明道中學。（圖／翻攝自GoogleMap）



據媒體報導，有些家長認為私校多直升，六年一貫讓他們不必為升學多費心，而且部分私校升學成績比公立學校更佳，為了招生會把相關問題了解得更透徹，也算是替孩子未來升大學作準備，因此有些學生的家長甚至花了數千元報考數間知名私校，以求能讓孩子在明星私校中繼續就讀。

明道中學國中部管珮慧主任表示，人數眾多，應該是因為家長面對108課綱的不確定性而感到擔憂，而寄望私校六年一貫的專業教育，今年國中部報名比起去年多了一成，大約六千人，但依據教育部核定招生人數，今年沒有增班，亦沒有增加招生人數。