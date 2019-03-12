▲ 萬金石馬拉松17日登場，天籟渡假酒店祭好康優惠。（圖／資料照／記者郭世賢攝）

記者郭世賢／新北報導

2019新北市萬金石馬拉松將在17日登場，海內外逾六千名跑者，將齊聚一堂參加萬金石國際銀標田徑賽外，同時也將帶動北海岸及新北旅遊國際觀光人潮。陽明山溫泉業者特別推出「萬中選一．優選天籟」活動，只要憑2019萬金石馬拉松號碼布於3月10日至3月17日入住，可享有住宿、泡湯等優惠，也準備了超級神助手要預祝選手們旗開得勝，跑出佳績。

▲ 天籟渡假酒店祭住宿、泡湯優惠。（圖／天籟渡假酒店提供，下同）

陽明山天籟渡假酒店總經理王瑞華表示，北海岸擁有全球最美的海岸公路，每年透過新北萬金石馬拉松路跑活動，都讓國際友人留下深刻印象，為使選手們可以慢遊金山，體驗在地風情，天籟自3月10日起至6月30日止，推出「萬中選一．優選天籟」住宿／餐飲／泡湯等三重優惠，只要憑號碼布即可立即享有。

此外，為替選手們加油打氣，天籟也精心製作個人專屬加油卡及藍鵲牌，跑者只要在3月16日入住，當天出示號碼布即可免費獲得，希望透過台灣藍鵲「團結、敏捷、堅毅、強悍」的特性，讓每一位選手都能達成完賽目標。

新北市萬金石馬拉松：http://www.wanjinshi-marathon.com.tw

陽明天籟渡假酒店：https://www.facebook.com/TienLaiSpringResort