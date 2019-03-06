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萬金石馬拉松17日熱力登場　740名警力義交投入維安交管

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▲ 萬金石馬拉松17日熱力登場 740名警力義交投入維安交管。（圖／資料照／記者郭世賢攝）

▲ 萬金石馬拉松17日熱力登場，740名警力義交投入維安交管。（圖／2018年賽事資料照／記者郭世賢攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市萬金石馬拉松將於3月17日熱力登場，在新北市萬里區太平洋翡翠灣起跑，金山警分局6日展開勤教，執勤警力、義交人員將約有740人投入安全維護及交通管制工作。金山警分局提醒民眾，在比賽當天嚴禁車輛穿越賽道。

金山警分局為讓當天執勤員警充分瞭解賽事流程、賽道管制任務、崗位部署、交通疏導作為及執勤注意事項等，6日下午在分局舉辦「2019萬金石馬拉松賽幹部期前勤前教育」，邀集分局內各級幹部參與任務講習。

▲ 萬金石馬拉松17日熱力登場 740名警力義交投入維安交管。（圖／資料照／記者郭世賢攝）

金山警分局長陳保安表示，萬金石馬拉松賽為IAAF國際「銀標籤」認證賽事，為使國際賽事順利進行，執勤同仁、義交人員約740名投入安全維護、交通管制工作，無論是賽前（後）道路調撥制、會場安全檢查、賽道崗位工作、後備裝備暨補給之發送、即時影像監控等。金山分局交通組長鍾任瑞解說各交通崗位的勤務任務提示，以期賽事維安、交疏工作順利進行。

金山警分局提醒民眾，在比賽當日嚴禁車輛穿越賽道，若當日須驅車外出，請提前於前一天將車輛放置於賽道對面安全處所；若民眾因急事需穿越賽道，在不影響比賽情形下，請依管制人員指揮通過。

▲ 萬金石馬拉松17日熱力登場 740名警力義交投入維安交管。（圖／資料照／記者郭世賢攝）

▼ 金山警分局舉辦「2019萬金石馬拉松賽幹部期前勤前教育」。（圖／金山警分局提供）

▲ 萬金石馬拉松17日熱力登場 740名警力義交投入維安交管。（圖／金山警分局提供）

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關鍵字：萬金石,馬拉松,交通管制

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