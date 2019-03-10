「暖冬vs.春遊補助」差在哪！達到這些條件現省1500元↑...揪團了啦

▲觀光局春遊補助4月即將上路。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者曹悅華／整理報導

觀光局擴大版暖冬遊補助1月底才結束，新一波春遊補助緊接著4月到6月上路，不少民眾都在好奇兩者有何不同。其實，雖然兩個最高都是現省1500元住房費，細看還是存在許多差異之處，這次想要全拿補助的人，務必睜大眼睛啊！

擴大版暖冬遊補助：

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自由行部分，週日到週四，不限年齡全台每日住宿補助一次1000元；60歲以上、30歲以下更加碼補助到1500元。

春遊補助：

自由行部分，週日到週四，不限年齡全台每日住宿補助一次500元；18到40歲青年，若到觀光局公布的30個經典小鎮、10個客庄小鎮和台灣離島遊玩，可以各再加碼補助500元，等於最高可以補助1500元。

簡單來說，都是1500元，但這次春遊補助比較特別一點，想要拿到額外兩次的500元加碼，必須選擇去離島入住以及觀光局年初公布的30個經典小鎮或10個客庄小鎮入住，才可以拿到，無法在同一天領取，必須分3次住宿，或是在當地留3天等方式。

▲雖然兩個補助都是最高現省1500元，細看存在許多差異。（圖／取自免費圖庫pixabay）

這次春遊補助還有以下加碼：

1.台鐵（4/23～6/28）

車票7折優惠；平溪、內灣、集集三支線及東北角一日券7折優惠。

R-PASS（買2日送3日）：三日券優惠價1200元，莒光號一律8折。

觀光列車優惠：遊輪式列車享250元優惠，年滿60歲以上加碼享300元優惠；環島之星觀光列車，享400元優惠，年滿60歲以上加碼享500元優惠。

2.高鐵（4/1～6/30）

車票7折優惠：特約飯店官網訂房加購高鐵車票享7折優惠。

高鐵假期「搭高鐵‧送住宿」：凡選擇高鐵假期指定飯店旅客，平日住宿費0元起（台中以南高鐵春遊專案適用）

「小鎮漫遊‧高鐵一日豐富行」：凡購買集集線或台三線高鐵假期一日豐富行，可獲得集集線或台三線限定行程高鐵假期千元抵用券。

總而言之，只要在各縣市政府公告實施日期內，達到以上條件都可享有補助，至於各縣市政府確切的辦理時間，會在3月底前公布。