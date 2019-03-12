遊客更快取車！澎湖港3/1增「機車租車專區」　破千台直接停港口

▲澎湖港設立機車租車專區，不僅協助縣府順暢馬公交通，旅客也能更快取車。（圖／高雄港務分公司提供）

記者曹悅華／台北報導

為協助澎湖縣政府解決市區停車位不足與停車亂象，讓馬公市區交通更為順暢，以改善市容與提昇觀光品質，方便遊客更快取車，高雄港務分公司馬公管理處配合縣府將臨港區路段設立機車租車專區，破千台機車直接停在港口旁，並建立收費機制，自本3月1日開始分段逐步實施。

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▲高雄港務分公司主秘林麗美說明澎湖港新增機車租車專區。（圖／記者曹悅華攝）

高雄港務分公司主秘林麗美表示，馬公市區機車出租業者長期佔用馬公市區機車停車格、人行道，嚴重影響旅客、行人及一般民眾的權益。澎湖縣府於是提出建立「租車專區」收費機制，邀集租車業者溝通，並勸導業者將出租用機車集中進駐專區，訂於今3月1日實施，並於馬公碼頭區1號碼頭鄰接縣府12米計畫道路內設立租車專區，供機車租賃業者集中停放與辦理出租機車業務，可停放超過一千台。

林麗美提到，未來澎湖縣府將不再容許租車業者將出租用機車長期佔用人行道的行為。同時，縣警察局自3月1日起將對租車行佔用市區機車停車格依道路交通管理處罰條例第56條第1項第7款或依自治條例處罰，必要時，由「專人站崗」，若發現租賃業者佔用，將依法開罰。