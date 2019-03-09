大陸剩三省未淪陷　防非洲豬瘟「泰柬寮緬越陸」旅客入境全面檢查手提行李

▲農委會防檢局新竹分局決定9日凌晨零時起，凡由泰國直飛台灣入境旅客手提行李將全面檢查。（圖／記者沈繼昌攝）

記者崔至雲／台北報導

非洲豬瘟疫情繼續在大陸蔓延，非洲豬瘟中央災害應變中心今（9日）指出，由於越南非洲豬瘟疫情蔓延至該國10個省份，已對東南亞地區造成極大威脅。防檢局說明，為考量旅客自東南亞國家入境台灣攜帶豬肉產品傳播病毒的風險較高，必須全面檢查隨身手提行李，同時也在今天0點增加對泰國入境桃園機場旅客手提行李進行全面X光機查驗，希望能阻絕疫病入侵。

請繼續往下閱讀...

▲全大陸31個省份只剩新疆、西藏、海南三省尚未淪陷非洲豬瘟疫情。（圖／翻攝自Flickr／AnimalsAustralia）

對於非洲豬瘟的蔓延，全大陸31個省份只剩新疆、西藏、海南三省尚未淪陷。防檢局指出，目前桃園機場因入境旅客人數較多，除託運行李已全面檢查外，手提行李則針對來自高風險地區之大陸（包括香港、澳門）旅客，在1月16日起由航警局與防檢局共同執行全面檢查，在2月2日起更啟用X光機，其他機場則已對所有入境旅客託運及手提行李由關務署X光機及防檢局檢疫犬進行全面檢查。

防檢局也說明，自從2月15日自越南入境旅客違規攜帶豬肉產品檢出非洲豬瘟病毒基因後，桃園機場自當日18時起即開始全面檢查越南入境旅客隨身手提行李。其後由於越南的疫情快速漫延，針對越南及大陸的鄰近國家，防檢局在2月20日增列自柬埔寨、寮國及2月23日增列自緬甸入境旅客手提行李全面檢查。

▲桃機啟動全面X光機檢查入境手提行李。（圖／取自陳吉仲臉書）

應變中心表示，考量泰國與這些國家有地緣接壤，且為重要的轉機地點，疫病傳播風險不容忽視，防檢局決定自9日0點起，再增加自泰國入境桃園機場旅客手提行李X光機檢查作業，以有效防範非洲豬瘟於境外。

▲防非洲豬瘟「泰柬寮越陸」旅客入境全面檢查手提行李。（圖／記者彭懷玉攝）

應變中心提醒民眾，自越南入境台灣違規攜帶豬肉產品，第一次開罰新台幣20萬元，第二次就開罰100萬元，外來人士遭罰未繳清者拒絕其入境。旅客如違規自柬埔寨、緬甸、寮國及泰國攜帶豬肉產品入境，因為這些國家尚未發生非洲豬瘟，依據防檢局公布的裁罰基準，第一次裁罰3萬元，第二次及第三次分別裁罰30萬及100萬，處罰也相當重，呼籲全民防疫動起來，與政府並肩作戰，共同阻擋疫情入侵。