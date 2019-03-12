在大海安息！花蓮港務公司推「海葬心動價」　連辦3年追思會再打折

▲海葬運送船舶，扣掉船員可搭載人數上限為14人。（圖／花蓮港務分公司提供）

記者曹悅華／台北報導

近年來，由於環保意識抬頭及民眾觀念改變，鯨豚伴遊的環保自然葬（海葬或樹葬）逐漸成為民眾入葬選項。花蓮港務分公司為擴大響應政府環保葬政策，即日起（12）至年底前推出服務優惠專案推廣價為11,000元（原價打7折），連辦3年追思會再打折，以提高民眾選擇環保海葬的意願。

花蓮港務分公司自106年起開辦海葬船舶運送業務，提供專船預約，協助家屬出海完成海拋程序，至今已完成數件運送服務，近期應家屬需求另推出追思服務，供家屬在一年一度的紀念日或特殊節日時出海追思已逝親友，傾訴思念之情。

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▲花蓮港務分公司推動海洋環保葬禮暨追思船舶運送服務。（圖／記者曹悅華攝）

另外，花蓮港務公司港務長李順益補充，從106年至今已受理6件，需在15天前申請，若提前預知海象不好等狀況，會延後執行，每次出海是一個半小時，不含船員可載14人。

▲海葬價目表。（圖／花蓮港務分公司提供）

花蓮分公司表示，海葬船舶運送服務費用原價為15,750元，為擴大響應政府環保葬政策，即日起至108年底前推出專案推廣價11,000元，若是清寒家庭或中低收入戶提出申請，另將提供折扣俾利其辦理後事，若每年參加追思會，收取費用也會逐年遞減。有需求的民眾可透過合法殯葬業者或向花蓮港務分公司申請（申請前請先向花蓮縣政府取得海葬許可）。