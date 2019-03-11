國際郵輪首航花蓮　遊覽車司機嘆遊客變少：都去看韓國瑜了

▲威士特丹號郵總噸位數8萬2348噸，船長285公尺，載客甲板11層，最大時速24節，是花蓮港今年第一艘靠港的國際郵輪。（圖／記者王兆麟攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮港11日清晨迎來2019年第一艘國際郵輪--威士特丹號郵輪，港務公司安排原住民歌舞，也引進台灣特色小吃和文創商品，讓國際遊客感受熱情的民俗風情。花蓮港務分公司行政處長張自英表示，威士特丹號首航花蓮，預計4月7日將再度來訪；今年全年預計有10艘郵輪靠泊，期能在國際郵輪業務加持下，帶動花蓮的觀光產業發展。

威士特丹（Westerdam）號郵輪隸屬荷美航運公司的嘉年華旗下高階郵輪，2004年4月下水，總噸位數8萬2348噸，船長285公尺，載客甲板11層，最大時速24節，滿載旅客數1916人；今天搭載1909人靠泊花蓮港。

威士特丹（Westerdam）號郵輪從沖繩出發，11日清晨到訪花蓮港，旅客們今天將前往太魯閣、松園別館、慶修院等景點，下午5時登船離開，前往基隆，接著到訪高雄。

▲花蓮港務分公司為迎接今年第一艘且首航花蓮港之郵輪，安排了深具花蓮特色之原住民歌舞表演迎接郵輪旅客。

花蓮港務分公司為迎接2019年第一艘且首航花蓮港之郵輪，除安排深具花蓮特色之原住民歌舞表演外，亦引進台灣特色小吃（珍珠奶茶、雞蛋糕、章魚燒、手工巧克力）與花蓮特色商品（文創商品、高山茶、糕點、琉璃、藝術品）之販售，讓來訪之國際人士一下船，就能深深感受到台灣人熱情的民俗風情。

有趣的是，花蓮港今天凌晨就有約數十台遊覽車及計程車在花蓮港等候接運郵輪旅客，準備到花蓮各景點遊玩，1名遊覽車司機表示，其實從去年選舉過後到現在，花蓮觀光遊客並不多，據了解都跑去看高雄市長韓國瑜了，花蓮的觀光人次大受影響。

台灣港務公司花蓮港務分公司研究員林清富說，威士特丹號郵輪原本上一個靠泊港為石垣，可能因天候因素途中並未停靠，直接從沖繩航行到花蓮港。