銀色三菱好市多「硬插空氣位」　鄉民「手推車海」困爆！教訓畫面超療癒

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▲今日手推車圍城事件疑似發生在好市多中和店。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）深受台灣民眾喜愛，不分平日假日總是人潮擠爆，停車場內更是一位難求。但有缺乏公德心的駕駛人只顧自己方便，把愛車駛入根本不存在的空氣車位內，下場就是遭團結的「鄉民力量」狠狠教訓。

網友12日中午在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」貼文，分享在中和店發生一幕超療癒的教育照，語重心長提醒駕駛人，別貪圖一時方便造成賣場困擾，「以後要乖乖，車別再亂停唷！自己移推車可是很尷尬的。」

照片中，只見一輛銀色三菱轎車駛入好市多停車場，疑似找不到車位，便自行靠向柱子旁的「空氣車格」，偷吃步作法鳩佔鵲巢，搶了手推車的家。隨後車主進入賣場購物，愛車瞬間慘遭圍困，前、後、左、右全被手推車團團包圍，想踏入駕駛座得突破重重障礙，更等於昭告天下自己亂停車的行徑，尷尬指數爆表。

▲也有網友貼出舊照，看來手推車圍困亂停是好事多會員一大文化。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

照片貼上網，短短1小時就吸引近萬名網友朝聖，一面倒直呼太療癒，「好好笑，再亂停啊」、「看了就舒服」、「推車對他太好，要用汽車才對」、「就是要處罰這種沒公德心自私行為的人，卡的好」、「這畫面太療癒了」、「水啦！看了一整天心情都爽了！」

此外，還有不少網友感謝好市多員工和會員們的努力，一同創造了這幅美景，「感謝會員們把推車放在對的位置」、「其實是員工用心良苦，怕這車被A到啊。」不過也有人擔心，這樣做法雖然一時爽，但恐有觸法疑慮，「法學素養真低，這樣根本已經犯法了」、「如果車主拿起電話打110提告強制罪要求調監視器，有時候結果就不是很好玩的。」

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