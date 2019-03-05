好市多「DIY神紙」！仿真度爆高還有層次感　網被燒到：想買

▲好市多常出現神物吸引網友搶購。（圖／資料照）

消費中心／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）深受台灣人喜愛，便宜好用是多數消費者心中的印象，儘管得繳交年費才能購物，民眾依然趨之若鶩。然而，好市多常出現獨家美食吸引網友嘗鮮外，最近還有款水貼壁紙被激推，其中還有網友分享使用照片，可看到仿真度真的爆高，而且還有層次感，引發其他網友熱議。

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」PO文指出，逛好市多時看到水貼壁紙，62張售價1699元，因為覺得很便宜所以當下馬上買回家使用。回家後大概花了三小時黏貼完工，最後成果讓他超級滿意。從網友分享照片中可看到，原本平淡無奇的白色牆面，貼上壁紙後瞬間變高級，而且仿真度很高。

▲▼這款水貼壁紙被網友激推。（圖／取自Costco好市多 商品經驗老實說）

另外還有位網友也分享使用經驗，「我也來分享最近詢問度很高的水貼壁紙！操作簡單，DIY完工真的很有成就感，小空間大改造，房間瞬間變的很有層次感！ㄧ捲有62張金額是1699元，我們使用約37張～想購入的不用猶豫，仿真度超高der！」網友說，這款壁紙有四個顏色可選，一張大小是53X34cm，可依照牆面大小做裁切使用。

其他網友看完也紛紛被燒到直呼想買，「感覺可以」、「要不要買來試試」、「看您貼完覺得好讚！被燒到了！」、「diy成果可以這樣很讚」、「今天買了，台北汐止店，一捲可貼3.3坪」、「真的不難貼，貼完很有成就感！推」、「貼完質感整個大升級，牆面變好看太多了！」其中，還有網友說這款水貼壁紙3/7前只有汐止店跟台南店才有販售。

有網友也詢問說這水貼壁紙會不會很難撕下來，使用過的網友則回說，「很容易撕下來，不會傷壁面的油漆，我貼好幾面了」、「賣場人員是說不會有殘膠我才買的！要移除的時候沾水就可以了～」另有網友提供使用方式，「1. 牆要先擦拭乾淨，2.水盆大一點，壁紙沾水較順，3. 美工刀利一點，裁切方便，4. 壁紙陰影在下面，5. 準備一塊布，將壁紙用擦拭方式推平」。