逛好市多被攔！他好奇「辦會員繳年費」值得嗎　網推這張卡：不常逛就選它

▲許多人都很愛逛美式賣場好市多。（圖／記者謝婷婷攝）

網搜小組／綜合報導

好市多不僅賣居家生活用品、美食，現在連精品都買得到，不過想購物，還得成為會員、繳交年費才能入場。一名網友就在PTT好奇發問「COSTCO的會員卡值不值得辦」，說台灣各大量販店他都去過，想知道好市多有哪些優勢，值得消費者花1千多塊換1年會員資格。

這名網友在PTT的WomenTalk板表示，家樂福、愛買、大潤發這些量販店他都去過，以前也常買，最近他搬到附近有好市多的地方，「好市多是唯一一間只在新聞上聽過、但從來沒去過的量販店」。近日他特別想進去看看，結果被告知要辦卡才能入場。

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原PO說，好市多的會員是年費制、每年都要繳，「但如果裡面大部分的東西我在其他量販店都能買到，好像年費的CP值就很低了」，讓他忍不住問其他人「好市多有哪些優勢是值得花這1千多塊／一年？」

看到貼文後，有網友大推好市多會員，「順便辦他的信用卡，有回饋金，折下來卡費沒多少」、「可以買便宜的酒」、「划算，裡面很多進口／特價促銷」、「一直都很喜歡進去逛，沒有在管划不划算」、「我們兩個人也很常去，還幫我爸買澳洲羊奶肥皂，讚！還有沙拉好吃」、「我有辦，新搬家買家電什麼就很划算」。

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▲有網友推好市多沙拉。（圖／資料照）

其中，許多人都認為，要辦卡的條件最好是家裡人多或常逛，「唯一的好處是無條件退貨，若家裡沒在開火，辦卡不太划算」、「會常去就值得，不常去一定不值得」、「食品攤銷下來很便宜，可是量多，不小心就會放到過期，如果是天天煮飯帶便當的人非常實惠」、「適合很多人的家庭」、「一個人住又不開伙的話就不划算」、「一個人不會想辦，網路上一堆好市多代購，真的很想要就找代購買個幾樣就好了」。

也有網友說，如果不想辦會員，可以用儲值卡，「有一個是儲值卡，只能進去一次然後要多付商品總價5%服務費」、「儲值卡不錯，很多東西多5%也划算」、「可以辦一日卡，但買東西會多5%稅」。

據好市多官網有關「現金儲值卡」的說明，該卡雖然僅限會員鄰櫃購買，但可以轉交給非會員使用，每張卡售價是1000元（也是初次儲值金額）。非會員要使用卡時，要先申辦臨時購物證，每年也只能選擇一個賣場辦一次臨時購物證。

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