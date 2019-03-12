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總統大選決戰中台灣　柯文哲朱立倫陸續拜訪盧秀燕

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▲▼盧秀燕結束完市政會議後接受媒體訪問 。（圖／記者陳玉攝）

▲盧秀燕結束市政會議後，接受媒體訪問。（圖／記者陳玉攝）

記者鄧木卿／台中報導

針對前新北市長朱立倫13日要拜訪台中市，盧秀燕12日開玩笑的表示，以前柯文哲也來過,現在要當總統的人，不只要去美國訪問，也一定要來台中，因為「決戰中台灣」，至於韓國瑜表態不領表參加黨內總統初選，她則說「讓我們繼續看下去」。

盧秀燕12日上午開完市政會議後，接受媒體訪問，盧秀燕說，自己跟朱前市長是非常好的朋友，所以非常歡迎他到來，因為之前朱前市長擔任新北市長、桃園市長時政績很好，尤其在長照及公幼公托做得特別出色，所以他來的話，我們會有很多的市政交流，我也會跟他請教。總而言之，來者是客，就像之前的柯文哲市長、徐耀昌縣長也曾經來過，明天朱立倫前市長要來拜訪，竭誠代表市民表示歡迎。

盧秀燕說，這個消息傳出以後，有人開玩笑說，現在要當總統的人，不只要去美國訪問，也一定要來台中，因為「決戰中台灣」。所以之前柯文哲市長曾經來拜訪過台中，明天朱立倫前市長也要來拜訪，現在變成說，如果你要當總統，外國就一定要去美國，台灣則一定要來台中，因為能夠贏得台中的話，一定能贏得台灣，「決戰中台灣」的意思就在這裡，台中人很好客，我們歡迎大家來台中，重視台中的民意。

至於未來會邀約王金平、韓國瑜等其他人來呢？盧秀燕表示，她不會主動邀約，來台中拜訪都是他們自己主動表示，例如柯文哲市長就表示他要來台中看花博，朱立倫前市長也是，所以對於所有想要選總統，包括蔡英文總統，不分黨派，他們只要願意到台中，我們都竭誠歡迎，所以我們不會主動介入去邀訪誰來表示立場，而是被動的，如果有哪些候選人對台中有興趣，覺得應該來台中向市民拜碼頭的話，我們都表示歡迎。

盧秀燕說,過去常講「決戰中台灣」，要選總統的人，中部一定要贏才有可能，所以我們可以預測今年到選舉總統之前，台中應該會非常熱鬧。選舉活動我們很歡迎、也很正常，不過也呼籲執政黨的總統候選人如果來的話，希望多帶建設、多帶預算，展現對建設台中、建設中部的誠意，包括能源政策,製造空汙要怎麼好好幫我們解決？中央已經在其他地區蓋這麼多電廠，去年到今年有六部機組要上線，我們台中應該可以減掉一半，結果你一部都不減，怎麼來台中競選呢？因為在空汙的整治上，完全沒有展現善意、釋出誠意，人來也不見得有用。

針對韓國瑜傳出不領表登記參加黨內總統初選，盧秀燕認為，台灣話有一句話說：「作戲的要散，看戲的不散」，就是演戲的人想要結束、想要下台了，可是看戲的人叫好不斷，不願意離開，就是一種欲罷不能的概念，所以她覺得這件事情就像盛竹如講的，「讓我們繼續看下去」，還值得發展、再觀察。

至於是否希望韓國瑜代表國民黨參選,盧秀燕表示，她覺得這要由民意來決定，因為總統是國家的領導人，一定要是全民支持，要由人民來決定誰是國家領導人，所以這也是她昨天所講的，每位候選人當人民需要他的時候，可能不能夠置之度外，對國家、對社會要有責任，因此，她認為越靠近總統大選，這樣的民意會展現出來。

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關鍵字：盧秀燕,總統大選

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