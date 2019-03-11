復辦東亞青運　盧秀燕：兩岸關係好一點就能「柳暗花明」

▲台中市長盧秀燕表示，東亞青運復辦，若兩岸關係好一點、就有可能早一點復辦。（圖／記者陳玉攝，下同）

記者陳玉／台中報導

首屆東亞青年運動會原訂今年8月24日到31日由台中主辦，但因東京奧運正名被迫取消主辦權，前台中市長林佳龍向國際仲裁法庭申請調解未果。台中市運動局長李昱叡11日於市議會提專案報告，市府為展誠意擬不再上訴，若可復辦，最好時機在2021年；台中市長盧秀燕指出，因復辦牽涉到9個會員國，「無法操之在我」，若兩岸關係好一點，就有可能早一點復辦。

東亞青運原訂今年8月於台中市舉辦，但去年7月間東亞奧會理事會秘書處指台灣推動「東京奧運正名」違反奧會規定，提議取消主辦權。臨時理事會上，中國大陸、香港、澳門、蒙古、北韓、南韓及EAOC主席劉鵬（中國籍）投下贊成票，7票支持取消台中主辦權，中華奧會投下1票反對，日本選擇棄權，最終台中失去主辦權。

▲議員張瀞分等人期望市府可以盡力爭取東亞青運復辦。

台中市議會11日舉行第1次臨時會第4次會議，議員張耀中、蘇柏興、李麗華、張瀞分等針對東亞青奧，希望市府可以盡力爭取；台中市長盧秀燕表示，東亞青運是由前市長胡志強爭取而來，非常可惜奧運等級的運動會遭取消，積極奔走期望「敗部復活」，而中華奧會與中國大陸共九國會員國，主要是國際奧會問題，現在中華奧會也在努力，說不定結果會「柳暗花明」。

運動局長李昱叡表示，台中失去主辦權後，中市府與相關單位、學者專家積極討論，市府也展現善意溝通，並展現誠意針對國際仲裁法院調解程序擬不上訴，若可以復辦，最好時機在2021年。

但議員周永鴻直指「東亞奧林匹克委員會協會中已經沒有復辦問題」，他說東亞青運已不可能復辦，是市府團隊沒有面對現實；對此，盧秀燕表示，會辦就會辦，因牽涉到9個會員國，「無法操之在我」，若兩岸關係好一點，就有可能早一點復辦。