「蔡英文如不解決台中空污」　盧秀燕：以後她來交通管制就…

▲▼台中市長盧秀燕希望蔡總統協助解決台中空污，否則日後蔡來台中，就不用那麼配合交管。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿／台中報導

有媒體詢問台中市長盧秀燕，蔡總統曾說選後要約六都首長見面，到底有沒有約？盧秀燕12日表示，目前沒有進一步聯絡，但最重要的是能解決台中的汙染問題，因為大林、林口、通霄共有六部機組上線，所以台中拆一半都不會影響發電，如果連一部都不讓我們拆的話，我覺得到時候我們交管也不見得那麼配合。

盧秀燕12日上午召開完市政會議後接受媒體訪問，她說，去年市長剛選完的時候，蔡總統打電話來，有表示說希望安排陸續見面，那時候因為彼此都忙，所以暫時擱置這件事情，到目前為止沒有進一步聯絡，不過最重要的是能解決問題。

她呼籲中央重視台中的汙染問題，因為大林、林口、通霄一共有六部機組上線，所以台中拆一半都不會影響發電，如果連一部都不讓我們拆的話，我覺得到時候我們交管也不見得那麼配合。

至於高雄市長韓國瑜提到設置「自由經濟貿易區」，有人覺得會幫助避稅之類的爭議，盧秀燕表示，其實自由經濟貿易區沒有內銷功能，完全是外銷，換句話說，它跟國內沒有競爭關係，她過去長期在財政委員會，自貿區的概念，就是它是台灣的境外之地，不可以內銷。如果限定它不可以內銷，只能外銷，就沒有跟國內市場競爭的問題。

此外，針對法務部長要修法讓酒駕再犯最重可處死刑一事，盧秀燕認為，如果是累犯應該要用重刑，因為累犯知錯不改，造成別人的傷亡，罪無可赦，應該加重期刑，至於加重到什麼程度，我們就尊重立法院的修法與法務部的法案，因為立法院是國家最高的民意機關，代表的就是全國的民意，所以每個委員的意見可能不一樣，加重刑罰是一個方向，但是加重到什麼程度的話，我們尊重立法院的結果。