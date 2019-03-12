大陸台盟政協委員：台灣「中南部村里、老人」是交流重點

▲張澤熙出席全國政協全體會議。（圖／翻攝新京報）

記者蔡紹堅、曾俊豪／台北—北京連線報導

大陸「台灣民主自治同盟」（台盟中央）副主席、全國政協委員張澤熙11日表示，推對兩岸交流應側重基層，以「島內中南部」為重點廣開渠道，大力推動與村里社區、農漁民組織、老人會、婦女會等基層交流合作。

張澤熙11日代表台盟中央在全國政協十三屆二次會議第四次全體會議上發言，他提到，中共中央對台方針政策深得兩岸民心，兩岸民間交流交往呈現出蓬勃發展的態勢，「下一步應科學謀劃，久久為功，推動兩岸民間交流交往提質增效，使民間交流在祖國統一大業中發揮更重要的作用。」

張澤熙指出，在兩岸民眾的共同努力下，兩岸民間交流交往呈現出蓬勃發展的態勢，一是領域和層次不斷拓展，體驗式、互動式、融合式交流已經常態化；二是台灣同胞實實在在地感受到祖國大陸的善意，並在交流合作中受益；三是國台辦、國家發展改革委等部門發布的《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》及各地的配套措施，正在發揮越來越大的作用。

張澤熙建議，推動兩岸民間交流交往提質增效應從三方面發力，首先是突出精準、講求實效，避免形式化、粗放式的交流，在認真總結兩岸民間交流經驗的基礎上，精心設計交流計劃，確定交流內容，切實增強精準度。

張澤熙強調，台灣有2/3的民眾從未來過大陸，因此第二點就是拓寬渠道、側重基層，以島內中南部為重點，廣開渠道，大力推動與鄉鎮村里、城市社區、農漁民組織、老人會、婦女會等基層鄉親的合作交流。

第三是著眼長遠，強化重點，張澤熙指出，要持續擴大兩岸青年一代的往來交流，幫助更多台灣青年了解大陸、融入祖國，成為推動兩岸關係和平發展的生力軍。