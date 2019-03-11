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基因編輯嬰兒掀波　陸科技部長：將推法規約束罔顧科研倫理的人

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▲基因編輯嬰兒事件引起社會各界熱議。（合成圖／翻攝自路透社、CFP）

▲基因編輯嬰兒事件引起社會各界熱議。（合成圖／翻攝自路透社、CFP）

大陸中心／綜合報導

深圳科學家賀建奎去年11月聲稱創造了基因編輯嬰兒，引發各界譁然。在13屆全國人大2次會議記者會上，大陸科技部部長王志剛表示，今後將繼續推出文件法規引導和約束科研活動，「讓科學界多一些理性的人、知道敬畏的人、規規矩矩的人，少一些為了名利甚至於個人感覺，而無顧於法律法規的人」。

綜合陸媒報導，賀建奎在2018年11月時聲稱，一對基因編輯雙胞胎女嬰在中國大陸健康出生，她們天生就不會感染愛滋病。由於基因編輯女嬰已經出生，未來長大後可能會出現健康問題，大陸科學院院士邵峰曾表示，「最好永遠不告訴她們是被基因編輯的，這是最合適最好的選擇。」

▲大陸科技部部長王志剛。（圖／CFP）

▲大陸科技部部長王志剛。（圖／CFP）

13屆全國人大2次會議記者會上，對於科研倫理和學風作風的問題，大陸科技部部長王志剛表示，「今天的科技依然有趨利避害的要求，人工智能、基因編輯，帶來的是人們在工具方面、能力方面的進步與延伸，但同時，生物識別會不會造成隱私問題？」

王志剛強調，要不斷進行科學研究，不斷進行技術創新和轉化，也要要求科學家對社會和自己有強烈的責任感和約束；此外，也要有科學精神，要將倫理作風和操守做法、法律法規等進行統籌考慮。

▲世界首例基因編輯寶寶在大陸誕生。示意圖非該女嬰。（圖／CFP）

▲世界首例基因編輯寶寶在大陸誕生。示意圖非該女嬰。（圖／CFP）

王志剛表示，今後將繼續推出涉及科研活動倫理、學風作風等的相關文件或法規，對科研活動進行引導和約束，講清楚科學家應該怎麼做，科學活動有何規範，成果轉化有何規定，「我們讓科學界多一些理性的人、知道敬畏的人、規規矩矩的人，少一些為了名利甚至於個人感覺，而無顧於法律法規的人」。

▲基因編輯嬰兒誕生引發軒然大波。（圖／達志影像／美聯社）

▲基因編輯嬰兒誕生引發軒然大波。（圖／達志影像／美聯社）

基因改造人類胚胎是否符合倫理及道德，向來一直是醫學界引發爭議的議題，英國等國家更禁止一切與改造人類基因有關的研究。大陸南方科技大學副教授賀建奎於2018年11月26日宣布，世界首例基因編輯（gene editing）嬰兒露露和娜娜11月已在大陸誕生，並稱女嬰的一個基因被修改，她們出生後能抵抗愛滋病。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國、美聯社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

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