電梯保養得宜可用30su05用15年迎「生命晚期」　陸市監局：保養得宜可用30年

▲大陸市場監管總局局長張茅。（圖／翻攝新華網）

記者曾俊豪／北京報導

大陸十三屆全國人大二次會議新聞中心上午舉行「加強市場監管・維護市場秩序」記者會，有媒體問到，以電梯使用壽命約15年的標準來看，大陸很多電梯正進入「生命的晚期」。國家市場監督管理總局局長張茅回應，如果保養得當，電梯可以使用20年到30年，今年將推廣「電梯責任保險」，目標達30％以上。

張茅指出，電梯屬於特種設備，目前大陸在用的電梯約628萬部，保有量、年銷售量都高居世界第一，所以確保電梯運行安全也是國家市場監管總局首要任務之一。

他提到，電梯的使用壽命與後期的管理、維護保養關係密切，如果保養得當，可以正常使用20年到30年，即使主要零部件超過使用壽命也能通過更新改造繼續使用，在法規上、制度上，更新改造後的電梯等於成了一部新的電梯。

張茅表示，使用15年以上的設備逐步老化，使得安全問題受到各方關切，也因此，市場監管總局將提升安全標準的要求，對電梯的製造、安裝、維修、保養等進行嚴格檢查，特別是增加老舊電梯檢查的頻次，對存在的隱患及時整改。

第二，推動暢通電梯更新改造的資金渠道，老舊電梯改造的資金渠道如何籌集，要打通渠道。第三是落實安全責任制，使用、檢測、維修保養部門，有的電梯是生產廠家在維護保養，有的是第三方在維護保養。

他強調，未來將著重創新電梯安全的風險分擔機制，將與銀保監會、保險公司，積極推廣電梯的責任保險制度。目前購買商業保險的電梯在25%左右，今年要達到30%以上，運用市場分擔風險的機制，進一步加強對電梯安全的監管。

▲大陸電梯安全問題引起重視。（圖／翻攝自梨視頻）