人大會議期間病逝　香港人大代表王敏剛享壽70歲

▲王敏剛（左）前往參加人大時不適，11日於香港的醫院病逝。（圖／翻攝中新網）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸十三屆全國人大二次會議正在北京舉行，會議12日通報，香港區全國人大代表王敏剛11日因病於香港逝世，享壽70歲。香港特區行政長官林鄭月娥發表聲明，對王敏剛辭世深切哀悼，代表政府向他的家人致以深切慰問。

香港區全國人大代表團副團長兼發言人黃玉山表示，王敏剛一生愛國愛港，為香港、為國家鞠躬盡瘁，為社會公益事業作出了卓越的貢獻，「港區代表們對其離世表示沉痛哀悼，會永遠懷念他，希望王敏剛夫人及家人節哀保重。」

黃玉山指出，王敏剛於2日隨團離開香港到北京出席兩會，當晚身體感到不適，隨即在大會秘書處人員安排下，進入北京醫院治療，之後在4日於家人陪同下，回香港就醫。

林鄭月娥發表聲明，對王敏剛辭世表示深切哀悼，代表政府向他的家人致以深切慰問，「王敏剛是愛國實業家，自國家改革開放初期已積極投資內地，為國家發展作出貢獻，並致力促進香港商貿在內地發展。他自1993年起長年擔任港區人大代表，參議國事，也曾積極參與籌備香港回歸祖國的工作。」

林鄭月娥還讚揚，王敏剛熱心服務社會，對內地和香港的教育、青年發展和文化交流等範疇貢獻良多。

據港媒報導，王敏剛出生於造船世家，家族是改革開放後，最早一批投資內地的港商之一，在深圳造碼頭、在東莞建酒店。改革開放後，王敏剛跟隨父親王華生積極參與內地建設。80年代，王敏剛家族建築業務拓展至四川、上海、陝西等地。邵逸夫（香港邵氏兄弟）在內地捐建的樓堂館所，約60%為王敏剛家族企業所建。