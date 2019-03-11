王志剛：明年進入創新型國家「2050年要成為世界科技強國」

▲大陸科技部部長王志剛。（圖／CFP）

記者朱世凱、曾俊豪／台北—北京連線

大陸科技部長王志剛今（11日）表示，創新型國家是整個中國「三步走」非常重要的內容；按照黨的十九大報告部署，在全面建成小康社會的基礎上，2035年要基本實現現代化，本世紀中葉要成為現代化強國。

他表示，「科技創新有『三步走』戰略，到2020年進入創新型國家，到2035年左右進入創新型國家前列，到2050年要成為世界科技強國。也就是說，中國的現代化進程必須把科技創新擺在核心位置，作為重要支撐和引領力量，也作為發展的重要動力。」

王志剛指出，「對科技部來講，我們要做的事情，就是更多地、緊緊地依靠廣大科技人員，更好地去傾聽和服務我們的大學、科研機構、企業和社會一切願意參與科技創新活動的人，他們是我們服務的主要對象。政府的工作是要更好地把法律、政策、環境以及在科技資源配置方面，能夠真正解決科技人員在科研活動中間、創新活動中間的所需。」

▼十三屆全國人大二次會議新聞中心11日上午舉行中外記者會。（圖／記者曾俊豪攝）

他分析，「特別是法律政策，各個創新主體，每個創新人員，不管高校也好、企業也好、研究院所也好，再著名、體量再大、水平（水準）再高，不可能制定法律，不可能制定政策。而科技部作為國家政府的一個部門，和相關部門一起通過一定程序制定相關政策，構建環境生態。這是我們政府必須做好，而且不能缺位的一項工作。我們要創造環境，我們要有一批隊伍，他們的活動結果是由他們來決定，我們更多的是提供支撐、提供環境、提供保障，為他們排憂解難。」

王志剛最後說，「我們在科技體制改革這一塊，主要是圍繞人來開展。我們知道，整個科研活動、創新活動，人是主體，是一群有知識、有技能、有科學精神、有科學方法、養成科學習慣、願意終生追求科學和創新的這樣一批人的活動，這是重點。所以我們圍繞人來展開改革，讓這批人能夠潛心從事科技和創新活動。」