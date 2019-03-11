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大學最熱門！　成大一半以上學生曾修AI相關課程

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▲成功大學洞察AI趨勢，近年來大量開設人工智慧及程式語言相關課程，近3年每年曾修程式語言相關課程的學生比例都超過一半。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲成功大學洞察AI趨勢，近年來大量開設人工智慧及程式語言相關課程，近3年每年曾修程式語言相關課程的學生比例都超過一半。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

成功大學洞察AI趨勢，近年來大量開設人工智慧及程式語言相關課程，學生也非常懂得抓住機會，積極培養AI能力，近3年每年曾修程式語言相關課程的學生比例都超過一半。

▲成功大學洞察AI趨勢，近年來大量開設人工智慧及程式語言相關課程，近3年每年曾修程式語言相關課程的學生比例都超過一半。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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成大教務長王育民指出，校方107學年共開出287門相關課程，達10694人次修課，統計在校生曾修讀程式設計相關課程人數比例高達61.98％。成大重視AI能力的養成，相信學習程式設計（coding）是培養跨域能力的關鍵。

王育民指出，成大擁有電資學院、工學院、醫學院等9大學院的特色，跨領域整合AI智慧設計方面的研究與教學有得天獨厚之優勢，例如最近熱門「自動駕駛實務」、「自動駕駛智慧運輸服務」，都分別在電機所、交管所、電信管理研究所開課，並開放全校學生選修。「AI人工智慧程式語言儼然是成大學生於中、英文之外，必備的第三語言能力。」

王育民強調，校方向來鼓勵學生跨領域學習，未特別規劃相關課程之前，105學年修讀程式語言相關課程的大學生就已經過半達51.86％。如今，大量開設相關課程第2年，明顯看出學生對AI領域求知若渴。以105學年及107學年選課狀況相較，規劃與設計學院學生由78人激增至335人，增長超過3.2倍，生物科學與科技學院學生、醫學院學生也增加超過1倍人數，就連文學院修讀人數比例也增加44.％。

▲成功大學洞察AI趨勢，近年來大量開設人工智慧及程式語言相關課程，近3年每年曾修程式語言相關課程的學生比例都超過一半。（圖／記者林悅翻攝，下同）

成大自106學年大量開設AI人工智慧及程式語言相關課程，面向多元，尤以「拍出跨域資訊應用首部曲-python」、「編譯系統」、「計算機組織」、「程式設計」、「初階影像處理－嵌入式機器人視覺及人機互動」、「程式城市：unity遊戲程式設計」等等都是學生喜愛的熱門課程，每學期都吸引近超過百名學生搶修。

以「拍出跨域資訊應用首部曲-python」為例，由電機資訊學院副院長陳培殷特聘教授授課，每學期平均有120名學生修課，採密集授課模式，限制非電資、工學院學生選修。陳培殷老師強調，未來大家會有很多機會要和IT人員溝通，培養學生簡單的程式邏輯能力，「不是為了讓不懂程式設計的學生變得很會寫程式，主要是為了幫助學生能夠跨域對話」。

▲成功大學洞察AI趨勢，近年來大量開設人工智慧及程式語言相關課程，近3年每年曾修程式語言相關課程的學生比例都超過一半。（圖／記者林悅翻攝，下同）

擁有豐富教學經驗的陳培殷特聘教授，擅長運用口訣、深入淺出的讓非本科系學生快速入門，並能進一步變化應用。課程也特別安排教學助教，確保學習效果，廣受學生好評。課程更特別要求，學生最後需完成一個與台南歷史人文風情相關之程式作業。

歷史系三年級尤珮如感受AI世代來臨，雖然不確定將來會不會需要，仍和同學結伴修課，覺得老師很用心講解，也很細心回答學生問題，「內容紮實，難度不會太難」，而且可以立即演練、提問，學到很多。

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關鍵字：AI,成大,程式語言

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