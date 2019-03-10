騏驥伯樂會成功　2019南區就業博覽會成大登場

▲2019南區就業博覽會，於成功大學光復校區中正堂、雲平大道與學生活動中心盛大舉行，吸引眾多民眾到場求職。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣南部規模最大的求職盛事，2019南區就業博覽會，3月10日於成功大學光復校區中正堂、雲平大道與學生活動中心盛大舉行，參與企業共計232家，開設315個攤位，釋出11710個工作機會。

今年特別配合政府政策，與成大研究總中心合作共同劃設「新南向專區」，提供本地及境外學生，有意赴東南亞工作者更多元的職涯選擇。為替活動加溫衝高求職者人氣，主辦單位也商請成大國際企業研究所學生團隊，協助規劃執行「成南就事‧逛攤位抽大獎」系列宣傳活動，從打卡送中雲平的香醇拿鐵，開啟你的一天，到標記#成南就事，就有藍芽耳機等大獎，果然成功炒熱現場氣氛，共計湧入近萬名求職者，投遞現場紙本履歷數達16029份。



歷年來均於成功大學舉辦的「南區就業博覽會」已成為台灣南部最盛大的求職徵才活動，參展企業數屢創紀錄。今早9時半過後一掃連日陰雨，天氣放晴陽光普照，活動當日的好天氣更讓與會人數攀升，每個徵才攤位前無不聚集徵詢的求職者。

今年設攤的行業類別橫跨半半導體、光電、電子電機、軟體網路、製造、營造、材料、國防、金融、文教、服務、娛樂休閒、百貨、公營事業等領域。為發掘優秀人才，國內知名企業如台積電、聯華電子、中華電信、聯發科技、台灣美光記憶體、台灣艾司摩爾、華碩電腦、台灣應用材料、合作金庫、遠雄集團、國家中山科學研究院等共232家公司齊聚成大，釋出多達11710個職缺供求職者選擇。

據主辦單位統計，除提供線上履歷投遞34家企業外，現場廠商共收到16029份紙本履歷表，其中現場收到最多履歷數者包括聯電、瑞昱、美光、友達、晶元等大廠。

國立成功大學洪敬富學務長親自出席開幕儀式，代表蘇慧貞校長歡迎各界與會貴賓。洪學務長提到成功大學所舉辦的南區就業博覽會，歷年來已成為一項品牌，感謝台南巿府及勞動力發展署等就業部門、近10所協辦大學以及企業廠商的肯定與支持，方能締造規模一年勝過一年的紀錄。此外他還引成大著名的大榕樹為喻，闡述成功大學的精神不僅在於努力往上追求卓越，同時還能像榕樹那般開枝散葉，提攜後進。

台南市勞工局王鑫基局長表示，感謝成大每年精心策劃就業博覽會，落實培養人才以及提供畢業與就業無縫接軌的服務，也強調勞工局將持續擔任搭起求職者與企業之間溝通橋樑的角色，提供全面而優質的服務。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署劉邦棟分署長提到在成大舉辦的南區就業博覽會，歷年來一直是南部規模最盛大的徵才活動，他鼓勵青年學子與轉職民眾能把握這難得機會，也可多加利用政府所提供的資源，幫助自己在求職的路上順利找到合適的工作，同時也期許國內企業能把優秀人才留在台灣，放眼世界。

「2019年南區就業博覽會」由國立成功大學主辦，台南市政府、勞動部勞動力發展署雲嘉南分署、雲嘉南區域教學資源中心、成功大學文教基金會及中華醫事科技大學、台灣首府大學、長榮大學、南台科技大學、國立台南大學、國立台南藝術大學、崑山科技大學、嘉南藥理大學、台南應用科技大學、國立高雄大學等。