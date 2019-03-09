大陸5G商業產值驚人！5年內或帶動經濟產出35兆人民幣

▲5G通訊。（圖／CFP，下同）



大陸中心／綜合報導

大陸一項最新研究顯示，第五代行動通訊系統（5G）將催生工業資料分析、智慧演算法開發、5G行業應用解決方案等新型資訊服務崗位，並且培育基於線上平台的靈活就業模式，預計到2025年，將直接創造超過300萬個就業崗位；2020至2025年期間，中國5G商業用途直接和間接帶動的經濟產出，預計將超過35兆元（人民幣，下同）。

中國資訊通信研究院的研究預測，中國5G商用直接帶動的經濟總產出在2020至2025年將達到10.6兆元，直接創造的經濟增加值將是3.3兆元；間接帶動的經濟總產出大約是24.8兆元，間接帶動的經濟增加值將達到8.4兆元。

有學者分析，從直接貢獻來看，5G部署能有效帶動產業鏈快速發展，其中包括三大方面，分別是採購大量網路設備、手機終端升級換代、開發更多的5G相關應用；從間接貢獻來看，5G和雲端運算、大數據、人工智慧等技術融合，將提供傳統產業在研發設計、生產製造、管理服務等生產流程的全面變革，助力優化產業結構和提質增效。

除此之外，根據國際數據公司（IDC）公布的全球季度手機追蹤報告（Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker）顯示，今年全球5G智慧型手機出貨量將達670萬支，約佔當前全球總市占的0.5%，到了2023年5G設備將佔據全球智慧型手機總出貨量的26%。

值得一提的是，今年2月在西班牙巴塞隆納舉辦的世界移動通信大會上，包括華為，小米等多家中國企業發布自家的5G手機，這被解讀成是中國的營運商距離取得5G牌照、實現5G技術的商業用途已經不遠了。