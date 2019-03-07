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看準AI市場！　清大開「人工智慧」學程：鼓勵女生踏入研究領域

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▲▼ 清大開「人工智慧」學程：鼓勵女生踏入研究領域 。（圖／清華大學提供）

▲電資院學士班大二生許尊霖（左）與清華資工所碩一生陳家昕（右）認為清華豐富的學習資源很有幫助。（圖／清華大學提供）

記者崔至雲／台北報導

清華大學開設AI人工智慧學分學程，針對非理工學生開設19學分「應用基礎」，理工生則有21學分以上的「應用進階」學程。資工系主任王廷基說明，近年國內外大公司急需AI人才，這一波是「玩真的」，因此，清華資工系除了原本的「電子資訊組」及「資訊工程組」外，新設「人工智慧組」今年首度招收10名學生，培養前瞻的人工智慧與應用人才。

清華大學校長賀陳弘指出，AI在清華不只是人工智慧的代稱，也有跨領域「智慧加值」之意，無論學生主修的是製程管理、藥物開發、科技法律、藝術創作，都可以透過人工智慧學分學程有系統的學習，為專業加值、如虎添翼，成為該領域的決策者及領導者。賀陳弘表示，希望短期內全校能有一半以上的學生選修人工智慧學分學程。

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▲▼ 清大開「人工智慧」學程：鼓勵女生踏入研究領域 。（圖／清華大學提供）

▲清華電資院學士班主任王俊堯（右二）前往美國明尼蘇達大學探視在當地交換的清華電資院學士班學生。（圖／清華大學提供）

電機系主任劉靖家說，目前清華電資學院各系的女生占比都只有5分之1至4分之1，投入此一領域的女生比較少，其實很可惜。劉靖家坦言，要教機器學會人類的觀點，女生往往比男生更細膩，甚至做出來的程式設計女生也做得比男生精緻，「人工智慧真的很需要女性觀點」，希望更多女生願意踏入人工智慧研究領域。

電機資訊學院院長黃能富也說明，清華發展人工智慧的特色就是軟（資工）加硬（電機），軟硬兼施，未來學生就業也可「軟硬通吃」;電資學院與理工、教育、藝術、科管等學院的跨領域合作，則讓AI的應用更寬廣。

▲▼ 清大開「人工智慧」學程：鼓勵女生踏入研究領域 。（圖／清華大學提供）

▲清華大學電機資訊學院院長黃能富（左二）、資工系主任王廷基（左一）、電機系主任劉靖家（右二）及電資院學士班主任王俊堯（右一）帶領清華全面迎向人工智慧 。（圖／記者崔至雲攝）

除了發展人工智慧，清華電資學院也鼓勵學生與世界接軌。清華電資院學士班畢業的陳家昕早在入學之初就做好海外交換的規畫，提前用3年完成大學4年的課程，再經由系上安排，赴美國明尼蘇達大學交換半年，總共只花了3年半就畢業，取得學士學位，如今已提前進入清華資工所就讀，專攻AI電腦視覺處理。

清華電資院學士班大二生許尊霖則是很紅的線上遊戲「英雄聯盟」去年校際盃大專組冠軍隊成員，他說，雖然國中一度打電玩太過沈迷，但從高中起他就能做好時間控管，維持課業與打遊戲的平衡，而現在在清華學習跨領域的知識，希望未來若進入遊戲產業，也許該把握機會修些劇本、編曲配樂、美術設計等課程。
 

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關鍵字：AI,清大,清華大學,人工智慧,學程

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