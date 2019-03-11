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5分鐘寫4萬則新聞　文字生產機器人Tobi大展身手

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▲▼報紙。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲愈來愈多新聞機構透過人工智慧來生產、個人化配送新聞。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

科技中心／綜合報導

一個綽號Tobi的文字生成「機器人」，去年11月為媒體巨擘Tamedia發布近4萬則瑞士選舉結果的報導，並在短短5分鐘內。

法新社報導，人工智慧問世10年，愈來愈多新聞機構透過這種程式來生產、個人化配送新聞，在某些情況下還能篩選數據以查找重要新聞。根據上個月在邁阿密舉行的演算＋新聞（Computation + Journalism）會議上所發布的論文，Tobi為Tamedia撰寫瑞士2222個市政當局的開票結果，且同時有法文及德文。

華盛頓郵報也有類似的自動化程式Heliograf，使華郵自2014年來便能每日處理500場選舉及運動、商業的新聞。

俄羅斯大學教授拉德克利夫（Damian Radcliffe）表示，「我們已經見識到全球各地的新聞編輯室對人工智慧或機器人新聞（robo-journalism）的潛力有了更大的接受度，他們更加關注新聞業的消費趨勢及商業模式。」拉德克利夫指出，這些系統既快速又準確，可以支援較小規模的新聞編輯部與面臨時間壓力的記者。

新聞機構表示，這些機器人並非要取代人類記者或編輯，而是幫助他們擺脫最單調的任務，如體育賽事的結果及企業營收報告等。華郵戰略計劃主任吉爾伯特（Jeremy Gilbert）說，Heliograf是開發來幫助報紙編輯團隊的工具，「華郵擁有一支了不起的記者與編輯團隊，我們不想取代他們。」

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