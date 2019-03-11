華映申報大量解僱　5月1日勞動節後解僱員工2500名

▲華映去年12月發生財務危機時，市府勞動局即派員進行訪查。（圖／ET資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園知名企業大量解雇一波波！華映申報將於勞動節過後的5月10日，解僱員工2500名。由於被解雇員工相當多，勞動局將派員入廠訪查，並由就服處提前分梯次入場辦理失業給付說明會，及專案徵才活動，協助被資遣員工順利轉換職場。

據指出，桃園市於今年迄今，陸續傳出知名企業嘉聯益、潤泰全將解僱勞工共約700多人，加上今天已送大量解僱勞工計畫書的給市府的華映公司，至少有3000多名勞工將面臨失業問題。

針對華映通報市府將在5月10日大量解僱員工2500名，勞動局表示，該局於2018年12月華映公司發生財務危機時，分別於去年12月14日、17日及今年1月14日派員進行訪查，另於今年1月18日邀集律師及會計師前往該公司訪視了解公司狀況，並主動發函請法院作成緊急處分時應優先顧及員工權益，也協助華映公司企業工會進行與公司協商的準備事宜。

另外，勞動局陳靜航局長也主動拜會公司管理階層及工會理事長，提醒公司應遵守法令確保勞工權益。後續，勞動局除督促事業單位遵守相關法令外，將主動協助勞資雙方協商，員工如有權益受損，可向勞動局申訴或申請勞資爭議調解。而市府就服處將安排提前分梯次入場辦理失業給付說明會，協助被資遣員工後續失業給付認定相關事宜，以及協助被資遣員工早日重返職場。