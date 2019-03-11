泰國蝦留兒女！癌父傻笑「孩子快吃肉」只撿殼吸汁　女兒淚噴：對自己好點

▲年老了，也記得要把最好的給孩子。示意圖，與本文無關。（圖／翻攝自pixabay）

網搜小組／綜合報導

「爸，拜託對自己好一點好嗎？」桃園一名女網友知道癌父喜歡吃泰國蝦，但又捨不得花錢享受，於是她特地買了一袋跟家人分享，成功讓老爸露出開心微笑。但父親平常節儉習慣了，坐在餐桌前先等著小孩先夾菜，自己則是撿丟掉、不要吃的東西，吸著蝦殼裡的汁，讓身為女兒的她偷泛淚說「我們都大了，您不用特地把新鮮的料理留給我們。」

該名女網友在臉書「爆怨公社」PO文說，知道老頭喜歡吃泰國蝦，這次難得回家也順便帶了幾道泰國蝦料理，但爸爸秉持著「一個月花3千元就可以吃很好了」，這次看到她提蝦子回家，沒意外地又再碎念「妳幹嘛浪費錢買這些？」爸爸嘴裡念歸念，「但從他舒展的皺紋可以看出他有多開心！」

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▲爸爸永遠在撿菜尾，好吃的美食一定先給孩子吃。示意圖，與本文無關。（圖／翻攝自pixabay）

節儉成慣的爸爸捨不得吃，而是先讓小孩夾菜填飽肚子，自己則是負責「撿菜尾」，看見孫女丟掉的蝦頭，他趕緊大喊「妳這不要丟啦......我喜歡吃頭！」並拾起，或是看見兒子丟出不吃的部位，他也會邊碎念「這塊魚腹最好吃，好浪費」、「這蟹腳還有肉啦......」，邊從殘渣裡撈出來吃下去。

一直當兒女後盾的老爸，就這樣輪流撿家人丟掉、不吃的東西來啃，其實這節儉的個性是因為早年受過苦。女兒透露，爸爸雖然是長子，但是家裡最不疼愛的，從小就是最後一個吃，「我記得我小時候，奶奶辦桌請客，其他叔嬸的家人都到了，唯獨我們一家被排擠在外......。」

▲爸爸撿起孩子不要的蝦頭吸汁。示意圖，與本文無關。（圖／取自pixabay）

再加上年輕時工作刻苦，常有一餐沒一餐的，長久下來養成不浪費的個性，覺得還能吃的食物就別丟；再者，他是一個很疼愛小孩的爸爸，什麼食物一定要好吃的料理，一定先留給孩子，自己則是吃剩下的食物，吃不完就放冰箱，反覆加熱吃完。

女兒感傷說，「爸，我知道您年輕時苦到三餐不繼！爸，我知道您從小不受疼，所以12、13歲就要開始自己出來賣東西果腹......但，您能不能在我刻意留那份您愛的料理給您時，趁新鮮您就把它吃了？」

不僅對吃很節省，女兒多年前送他的羽絨外套，每到天氣冷或出遠門，他都會穿上這件「戰袍」，就算內層裡的羽毛已經跑了出來，但他總是說著「這件很溫暖......」，堅持不丟掉這件女兒送的外套。

▲許多老人最喜歡「吃到飽」，不求多好吃，只要能填飽肚子就好。示意圖，與本文無關。（圖／取自Pixabay）

爸爸的愛真的很偉大，但也讓身為女兒的她既心疼又無奈；她說，只她要愛吃的東西，爸爸又會跑好幾個市場買回家給她吃，「孩子大了，我們都過的不差......癌症還在觀察期的您，拜託對自己好一點好嗎？真的拿您這老頭沒辦法，是不是要逼我罵人。」

偉大的父愛，引來網友紛紛留言說，「父母總是把好的都留給子女」、「我家爸媽也是......什麼好吃的都給孩子，孩子請吃飯還會被罵」、「我無肉不歡，嫁出來後，老媽總留我愛的雞腿給我，叫我帶回家吃」、「我怎麼覺得洋蔥飄到眼角了呢」、「洋蔥味道嗆得我眼淚直流」。

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