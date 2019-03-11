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隆乳植入奧美定　取出500毫升「帶血玉米糊」

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▲醫生為龔姓患者雙乳取出凝膠樣的異物質約500毫升，黃黃的像玉米糊一樣。（圖／翻攝自青年時報）

▲醫生為龔姓患者雙乳取出凝膠樣的異物質約500毫升，黃黃的像玉米糊一樣。（圖／翻攝自青年時報）

大陸中心／台北報導

來自浙東的龔姓患者今年43歲，是個愛美的女生，所住的三線城市，當時風靡注射豐胸醫美，她因產後分娩哺乳，導致乳房下垂而改變了乳房外型，一心想要彌補這產後的後遺症，因此2003年在當地一家美容診所，接受了奧美定注射隆胸。

好景不長，2006年國家藥監局發布了禁止奧美定用於人體注射的規定，明令禁止，說明這美容方法有問題，龔姓患者有點心慌，但想到自己也沒有什麼不適，僅僅是乳房有些脹痛且又可自行緩解，就沒太在意。近兩年，她發現雙側乳房逐漸變形、不對稱，在當地醫生檢查後，表示限於技術等條件無能為力後，她趕緊來到浙江省人民醫院乳腺甲狀腺外科就診。

▲（圖／翻攝自青年時報）

▲龔姓患者微信求助對話。（圖／翻攝自青年時報）

經過檢查後，張靜霞醫生發現龔姓患者的乳房不對稱，原因是乳房注射隆胸物質，在乳腺周圍組織和乳腺體組織內發生移位，而且部分注射隆胸組織已經和乳腺體混為一體，使得乳腺體出現了許多結節和腫塊。「躺上手術台，才真正意識到當年瘋狂是噩夢開始！」張靜霞醫生嘆氣說，並認為龔姓患者應該要盡快進行補救，如果再這樣發展下去，後果不堪設想。

張靜霞醫生和她的團隊，採用腔鏡輔助下奧美定隆胸物質取出術，醫生共為龔姓患者取出凝膠異物質約500毫升，黃黃的，像玉米糊一樣。奧美定與體液接觸後，會變成像糊糊一樣的黃色粘稠的液體，隨著身體的活動和肌肉的收縮，會沿著組織間隙滲透蔓延，和人體組織融為一體。像龔姓患者這樣皮肉之苦後，還能夠補救還算幸運，張靜霞說還有患者是要切除了患側乳房，並做了患側腋窩淋巴結清掃，受得苦更多。

▲（圖／翻攝自青年時報）

▲取出比注入難很多，切記要選擇正規醫院。（圖／翻攝自青年時報）

愛美的朋友要注意，奧美定豐胸曾經引起愛美女性一股熱潮，但因無法保障使用的安全性，在2006年4月30日被國家食藥監局明令禁止用於人體注射，且相比注射進入體內，取出手術難度更大，技術性更強，因此要選擇正規醫院進行，才有所保障。

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關鍵字：浙江,隆胸,玉米糊,手術

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