談大灣區建設　陸科技部長王志剛：科技創新具重要地位

▲大陸科技部部長王志剛。（圖／翻攝新華網）

記者曾俊豪／北京報導

中國大陸科技部長王志剛今（11日）指出，粵港澳大灣區建設是國家重大發展戰略，科技創新在粵港澳大灣區的戰略規劃和建設佈局中具有非常重要的地位和作用。他強調，大陸官方將會統籌香港、澳門的科技力量，與大陸科技力量一起建設大灣區。

十三屆全國人大二次會議新聞中心上午舉行中外記者會，由科技部部長王志剛、副部長李萌、戰略規劃司司長許倞、政策法規與創新體系建設司司長賀德方、資源配置與管理司司長張曉原就「加快建設創新型國家」等相關問題回答記者提問。

王志剛指出，科技創新在粵港澳大灣區整體個戰略規劃和建設佈局具有非常重要的地位和作用，他以澳門特區行政長官崔世安為例，兩人最近在科技部碰面，雙方已準備就科創方面的工作，把大陸和澳門之間的關係和機制建立起來。

王志剛表示，澳門科技力量是國家科技力量的重要組成部分，未來將就國家所需、澳門所長，大灣區建設的規劃所涉及的科技創新方面的內容進行對接，充分發揮澳門在大灣區建設中的重要作用。

他指出，中央已經在澳門科技創新發展做了多年工作，包括科技計劃對澳門開放、科研經費過境使用、在澳門建設四個國家重點實驗室等。此次見面後，已準備就澳門轉型發展、科技結合大灣區建設等方面，研究如何綜合大陸和澳門科技的優勢，「發揮1+1大於2的作用」。

綜合陸媒報導，經中共中央、國務院同意，《粵港澳大灣區發展規劃綱要》於2月18日公佈，規劃「粵港澳大灣區」未來將建設成為國際一流灣區，打造成宜居、宜業、宜遊的優質生活圈。

「大灣區」涵蓋香港特別行政區、澳門特別行政區和廣東省廣州市、深圳市、珠海市、佛山市、惠州市、東莞市、中山市、江門市、肇慶市，總面積5.6萬平方公里，是大陸開放程度最高、經濟活力最強的區域之一，具有重要戰略地位。

▲粵港澳大灣區。（圖／CFP）