王剛再惹戰！前15秒兔兔萌吃紅蘿蔔...下秒「被掏內臟」

大陸中心／綜合報導

網紅美食作家王剛的「娃娃魚」風波剛止，他10日上線的影片「冷吃兔」再惹爭議。影片前20秒展示了活跳跳的灰兔，接著是字幕顯示「宰殺過程就交給攤販」，下秒就是處理內臟的畫面。前壹讀傳媒執行總編輯在微博發文稱，影片迎合粉絲和賣貨，故意製造這種殘酷反差，就純粹是以動物死亡取樂了。

▼影片一開始王剛就拎起一隻兔子。（圖／翻攝自王剛微博）

「怎麼可以吃兔兔」是大家熟知的一句電影台詞，但在四川，兔肉是十分常見的肉類食材。美食作家王剛10日上線了料理教學，展示如何做出傳統名菜「冷吃兔」。但影片前期展示了兔子的可愛活動，隨後再接入料理畫面，被批「引起強烈不適」。

▲ 灰兔一度靠近粘板上的菜刀。（圖／翻攝自微博）

在影片中，一隻活灰兔在放有菜刀的粘板旁走動，解說配以「同學們，兔子的顏色其實並不影響肉質和口感」，隨後是王剛在餵兔子吃紅蘿蔔，解說配以「只是因為小白兔太可愛不忍下手，由於宰殺的過程比較血腥，同學們可以全程交給攤販來處理」；話音剛落，就變成王剛在處理宰殺好的兔子，將內臟取出的畫面。

▼ 在餵兔子吃紅蘿蔔。（圖／翻攝自微博）

前壹讀傳媒執行總編輯@鹿之谷中在微博發文稱，「我十分贊賞老媽兔頭和麻辣兔丁，但是這個視頻（影片）還是把我惡心到了」，宰殺兔子和吃兔子我都不反對，但為了迎合粉絲和賣貨，故意製造這種殘酷反差，就純粹是以動物死亡取樂了（前15秒還有一個以菜刀為前景的鏡頭，寓意十分明顯）；作為人，對動物生殺予奪，並作為奇觀展示，本質上這和穿高跟鞋踩貓沒有區別。

▼ 王剛處理兔子內臟畫面。（圖／翻攝自微博）

@鹿之谷中接著表示，王剛可能沒有意識到這一點，但是希望他的團隊能意識到，這種對殘酷的取悅將來是會反噬的；很多王剛的粉絲覺得他「硬核（彪悍厲害）」，認為批評者都是矯情，但是不好意思，更多、更廣泛的同情心，就是人類文明進步的階梯。

他繼續說，第一個不吃同類腦子的智人在當時是矯情的，第一個反對人殉的商朝人在當時也是矯情的；對痛苦和血腥的反感，讓人類文明的底線一點點地進步，一點點地提高；在這一點上，五十步就是可以笑百步，九十九步也可以笑百步，而且理直氣壯。

▼@鹿之谷中微博內文。（圖／翻攝自微博）

這段話引起不少網友讚成，「同意，儘管食用兔子沒什麼問題，但是殺之前展示給兔子喂胡蘿卜有什麼必要呢？殘忍的不是殺兔子或者吃兔子，殘忍的是把喂兔子胡蘿卜，撫摸兔子好像對待一個寵物一樣的鏡頭和接下來掏內臟取肉的鏡頭剪接在一起。」

但也有網友持相反意見稱，「我持相反態度，我認為王剛不是故意製造反差故意殘忍，來氣娃娃魚的時候罵他的人。給兔子喂蘿卜是表示他對動物的友好，後面他特意跳過了屠宰過程，就是之前殺娃娃魚被人詬病的直接宰殺，直接進入處理內臟。我不覺得他在挑戰大眾，我認為他已經是在盡力隨著大眾的呼聲在改進。不滿意也不必誅心。」

還有人說，「現在這些小孩啊，生活太美好了，沒去過菜市場吧，我們小時候去菜市場買活食，都是攤主當面宰殺處理掏內臟的，更硬核的是直接買回家自己宰殺處理掏內臟。雞鴨魚肉不是自動變成超市裡那樣子的，你沒見過不代表它不存在。」

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▼網友評價兩極。（圖／翻攝自微博）