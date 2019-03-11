衣航空難157死…浙江女大生「看長頸鹿」遇死劫！　父母慟：她是家中獨生女

▲衣索比亞空難中不幸罹難的陸籍女大生。（合成圖／翻攝自路透社、觀察者網）

大陸中心／綜合報導

衣索比亞航空公司（Ethiopian Airlines）一架飛往奈洛比的波音737MAX客機10日失事墜毀，機上157人全數罹難，其中有8是名大陸籍人士。據悉，機上一名罹難者是現年21歲的女大生小藝（化名），她不僅是學校的風雲人物，還在廣播台擔任主播且主持過多次晚會；小藝的父母表示，女兒是家中獨生女，目前等通知準備前往善後。

▲失事客機的黑盒子已尋獲。（圖／翻攝自央視新聞）

據寧波晚報報導，衣索比亞失事航班上的浙江女性為金華蘭溪人，是浙江萬里學院在讀大四學生。小藝的室友稱，她是個活潑開朗的人，學習成績也很好，在學校的話兩人會一起上課、一起吃飯，「下個月就是她生日，因為她男朋友在美國讀書，兩人約好了要一起到非洲會合去看長頸鹿。」

▲衣索比亞失事航班數據。（圖／翻攝自微信／愛飛行）

小藝的同學向新京報記者透露，她不僅是學校裡的風雲人物，還是廣播台的主播，曾多次擔任晚會主持，平時也是學習小組組長，對同學認真負責，「大四下學期沒課了，報了培訓班準備公務員考試。」據悉，今年元旦，遠在美國讀書的男友來學校看小藝，他們倆人約好，這次一起去非洲看小藝心心念念的長頸鹿。

▲小藝的最後一則微博內容。（圖／都市快報）

小藝的上兩則微博寫著「下一站長頸鹿、大象、獅子」，配圖有長頸鹿的照片，還有一張航班訊息表。訊息表中顯示，她將於9日從上海浦東出發，到達衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴，10日再次起飛，乘坐ET 302航班飛往肯尼亞首都奈洛比，在奈洛比停留7天，3月16日返回阿迪斯阿貝巴，再轉機返回上海，預計17日15時40分抵達。

▲衣索比亞空難中不幸罹難的浙江女大生。（圖／翻攝自今日頭條）

小藝的最後一條朋友圈動態是在3月9日21時11分發布，定位在上海浦東國際機場，上面寫道「kiki do you love me~」；文章配圖中，餐桌的食物剛吃了一半，護照夾著機票放在旁邊，令人看了格外心酸。小藝母親接受陸媒採訪時表示，女兒是家中獨生女，目前正等大使館的通知並準備前往善後。

▲失事現場。（圖／路透社）