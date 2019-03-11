華聞快遞／2月份浙江居民消費價格　同比上漲1.6%

▲2月份浙江居民消費價格，同比上漲1.6%。（圖／CFP）



《浙江》2月份浙江居民消費價格 同比上漲1.6%

大陸國家統計局浙江調查總隊指出，2019年2月份，浙江居民消費價格同比上漲1.6%，其中，城市上漲1.6%，農村上漲1.9%；食品價格上漲0.9%，非食品價格上漲1.8%；消費品價格上漲1.6%，服務價格上漲1.7%。（錢江晚報）

《江蘇》江蘇省屬事業單位將招625人 3月11日起報名

江蘇省屬事業單位招考3月11日起開放報名，本次共有164家單位參與統一招聘，要招625人，需要的人才類型很多，既有教師類崗位、也有信息技術人才崗位；既有管理崗位，也有一線工作人員。（現代快報）

《黑龍江》黑龍江：提升區域醫療服務能力 讓百姓看病「少折騰」

黑龍江省相關人士指出，目前，該省已經規劃在全省打造哈爾濱、齊齊哈爾、牡丹江、佳木斯4個集疑難危重症診療、臨床醫學教育、臨床醫學研究三位一體的高水準省級區域醫療中心，使大病早發現早治療，基層百姓看病「不出縣、少折騰」。（黑龍江日報）

《廣東》廣東今年預計春播面積3200.11萬畝 比增23.4萬畝

浙江省農業農村廳種植業管理處副處長江錦祥指出，2019年該省春耕生產呈現五個主要特點，即示範帶動作用強、綠色發展持續加快、農機農藝融合加快、農資量足價穩、政策落實落地快。預計春播面積3200.11萬畝，比2018年增加23.4萬畝。（南方日報）

▼廣東2019年預計春播面積3200.11萬畝。（圖／CFP）



《遼寧》錦州「項目管家」全覆蓋 服務企業解難題

《錦州市「項目管家」服務制度實施辦法》日前推出，該服務制度將「一對一」跟蹤協調解決全市企業項目發展中遇到的困難，安排專人提供全方位服務，確解服務企業過程中的形式主義、監管缺位。（遼寧日報）

《河北》河北省展開大氣污染防治「攻堅月」行動

河北省生態環境廳指出，為堅定不移推進大氣污染綜合治理，河北省將3月份作為「大氣污染防治攻堅月」，統籌省、市、縣生態環境力量，抽調3000餘名骨干人員，按督查、執法、巡查三方面混合編成359個行動組，赴各地展開大氣污染綜合治理專項督查、巡查和大氣環境執法專項行動。（河北日報）

《黑龍江》今年哈爾濱市擬發放穩崗補貼1.3億元人民幣

哈爾濱市人社局指出，2019年將加大失業保險援企穩崗力度，對面臨暫時性生產經營困難且恢復有望、堅持不裁員或少裁員的參保企業，按6個月返還企業及其職工應繳納社會保險費的50%；並計劃發放穩崗補貼1.3億元人民幣。（哈爾濱日報）

《北京》北京累計取消253項市級證明 精簡比例超過八成

北京市1月底展開了第四輪的清理規範證明工作，再次取消49項企業群眾創業辦事的證明，主要涉及企業設立、進京落戶、生活補助、生育服務、醫療保障、子女入學、就業獎勵等等，又為企業群眾辦事減少了幾十個「路條」；第四批證明取消後，市級累計取消證明253項，精簡比例達81%。（北京青年報）

▼北京累計取消253項市級證明。（圖／CFP）

