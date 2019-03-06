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成昆鐵路永廣段鋪軌完成　「一帶一路」連接東南亞的重要通道

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▲▼成昆鐵路,隧道,一帶一路,火車。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲昆明到成都坐火車未來僅需7小時左右。（圖／翻攝昆明鐵路微信）

大陸中心／台北報導

在永廣鐵路大樹村隧道和轎子山隧道之間的大樹村車站旁，最後一節25公尺軌道5日緩緩落地，標誌著成昆鐵路擴能改造工程永仁至廣通段全線鋪軌完成，昆明到成都坐火車原先需花20小時，不過將來僅需7小時。全長1100公里，沿途景色壯美的成昆鐵路，不僅是離成都美食更近一步的絕佳攻略，更是「一帶一路」建設中，連接南亞東南亞國際貿易口岸的重要通道。

做為雲南省「八出省五出境」鐵路網重要組成部分，成昆鐵路是中國鐵路主要幹線之一，自2017年3月開始鋪架以來，組織千餘人員，晝夜奮戰施工，為2019年永仁至廣通段開通運營奠定基礎。

▲▼成昆鐵路,隧道,一帶一路,火車。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲成昆鐵路擴能改造工程永仁至廣通段鋪設最後一段鐵軌。（圖／翻攝昆明鐵路微信）

成昆鐵路擴能改造工程是西部大開發「十三五」規劃的重點工程，也是「一帶一路」建設中連接南亞東南亞國際貿易口岸的重要通道。全線採取分段施工的方式進行改造，截至目前，成都至峨眉段、廣通至昆明段已開通運營，米易至攀枝花段、永仁至廣通段預計今年下半年開通。

據了解，在昆明到成都坐火車需20小時，但是在不久將來壓縮至7小時左右，成昆鐵路永仁至廣通段線路全長127.2公里，橋隧比高達85.5%，設計時速160公里每小時，屆時新鐵路線將主要承擔客運功能，兼顧貨運老成昆線將主要承擔貨運功能和短途客運功能。

▲▼成昆鐵路,隧道,一帶一路,火車。（圖／翻攝昆明鐵路微信）

▲成昆鐵路是一帶一路建設中連接南亞東南亞國際貿易口岸的重要通道。（圖／翻攝昆明鐵路微信）

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關鍵字：成昆鐵路,隧道,一帶一路,火車

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