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9歲女童與白血病搏鬥兩年　爸爸一封信淚謝醫護人員

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（圖／翻攝錢江晚報）

▲疾病雖然可怕無情，但也感受到醫護人員的愛護和溫暖。（圖／翻攝錢江晚報）

大陸中心／綜合報導

自己起床穿上衣服、閱讀學習、幫忙做家事，這些生活裡看來稀鬆平常的小事，對9歲的楠楠來說，意味著她終於戰勝白血病，開始擁抱全新的生活。

兩年前，楠楠被被診斷為急性淋巴細胞白血病，血液科主任告訴他們，孩童白血病是兒童時期發病率最高的惡性腫瘤，而發病率為4-6/10萬，浙江省每年新增白血病患兒為600多例。

看到診斷結果後，全家陷入了絕望，楠爸表示，「很痛苦，不知道以後怎麼辦。」但是浙大兒院血液科是浙江省小兒白血病診治技術研究中心，低危急性淋巴細胞白血病的治癒率已經達到91.6%，之後楠楠一家人在浙大兒院血液科進行治療，他們與醫生、護士以及病友們朝夕相處，度過很多難忘的日子。

兩年的治療期間，楠楠也漸漸康復，而上個學期結束，楠楠期末考試全部都考了優等，只是體育沒有參加考試，楠爸高興之餘，給血液科的主任徐衛群寫了一封信。

（圖／翻攝錢江晚報）
▲醫護人員的細心照顧，楠楠也漸漸康復。（圖／翻攝錢江晚報）

感謝信全文

徐衛群主任，你好！

感謝你在這兩年裡用精湛的醫術和全心全意無私付出的態度，為孩子保駕護航，幫助我們度過一個個難關。五病區血液二科的醫生在你的帶領下，給我們這些血液病兒童提供了很好的治療，帶來了康復的希望。

令我印象非常深刻的是，2017年5月1日晚上，我女兒發燒去急診，因為她的血像很低，急診的醫生直接給我們輸血，開病危通知書，還叫我們去重症監護室。但我們捨不得女兒一個人住到重症監護室去，沒有同意選擇了在急診室留觀。

第二天早上急診醫生聯繫血液二病房，病房醫生聽說我們的情況，叫我們立刻辦住院，到了病房安頓下來，你就把我叫住一頓批評，說：「你們心疼女兒，捨不得讓她暫時離開身邊去監護室，但你們知道嗎？昨天晚上你們這樣的做法是很危險的，某種程度上等於你們放棄了對你女兒最積極有效的治療，你知道昨天最嚴重後果是什麼嗎？」

我說：「昨天晚上我們一直有問我女兒哪裡不舒服，她說沒有呀！」

你說：「這次孩子現在穩定下來算你們運氣好，你們是不知道，你女兒昨天是化療後感染，引起了膿毒性休克，血壓低，醫生一晚上都在搶救，好不容易維持到天亮，幸虧不是太厲害的細菌，門診的藥沒有住院部和重症監護室的齊全，如果壓不住的話，你女兒隨時都有生命危險，那就太可惜了，所以這種時候必須要聽從醫生的安排，不能因小失大，下次這樣的事情不允許再發生，太危險了！你們新病人很多東西不懂，要會問，多問醫生，護士，老病友，有什麼突發情況要及時向醫生反映。」

你講得很清楚，我們也能明明白白感受到你為孩子病情的擔心，為家長著急的心情。經過這次談話，我們以後都是很細心的按照醫生和護士的囑咐照顧我們的孩子，療程也比較順利。

我們喜歡你查房，每次你來查房都會很詳細地詢問孩子的情況，給出治療意見，並且囑咐我們哪些事情要注意，需要補充什麼營養...下午抽空還和小朋友說說笑、合個影，小朋友就不那麼緊張了。

第四次化療的時候有一次我女兒發高燒，去門診掛了舒普深。第二天早上燒有點退下來，我們以為沒事了，可是到中午的時候孩子又吐又拉，人還很難受，我趕忙跑到門診去找醫生（因為血液科的號掛滿了）。剛好那天是你在，那個時候已經是中午11:40了，門診還擠滿人在排隊，我找你​​幫忙加號，你知道孩子不舒服二話不說馬上叫護士幫我加號，我一邊打電話給老婆叫她帶女兒過來門診，一邊去收費處付錢，大概是系統故障那個錢老是付不進去。

我又跑到門診找你，那個時候已經12點多了，剛好我女兒也到了，我說：「徐主任剛才那個號錢付不進去，你能不能再幫我弄一下。」

然後，你對面的護士說：「好像是系統還是哪裡沒有弄好，剛才也有兩個人付不進去錢，我們到現在也還沒有吃中飯，主任下午1點多還要去濱江開會，現在這裡還有這麼多人排隊」

我女兒聽到這裡，就哭了起來說：「媽媽我怎麼辦，我難受，怎麼辦呀，媽媽...」

你笑著對我女兒說：「小朋友沒事，等阿姨幫他們看好就幫你檢查一下。」我女兒聽到你這樣說，她馬上就不哭了，等你忙完後就把我女兒叫到你面前，你給她仔細的做了個檢查，詢問我們一些情況，然後說：「燒比前天好多了，感染有所好轉，新的症狀是不是又吃壞了？給她吃點治腹瀉的藥，下午注意觀察，如果還要拉肚子就去化驗一下大便，有什麼事情明天去住院部找我。」

徐主任看過我們就放心了，也不知道她那天是不是還有時間吃飯。

徐主任對病人們都很好，我也一直看在眼裡。有個老病友，療程結束好幾個月了，因為長時間化療免疫力沒有恢復，發燒在醫院住了很長一段時間，化療的時候家裡已經欠了很多債，這次連住院費都交不起了，徐主任了解家長的困難後，急家長所急，想辦法幫她聯繫了好心人資助，解決眼前的困難。常常這樣，徐主任願意運用她的技術和力量，默默地為我們患者排憂解難。

梁娟副主任、沈娟醫生工作認真，不論辛苦，不論勞累，總把小朋友的病情放在第一位。顧曉朦醫生和夏靜醫生做腰穿和骨穿的技術可好了，五病區的小朋友每個人至少被扎過好幾次吧，哈哈...

蔡建萍護士長除了把護理隊伍帶得很好，還經常鼓勵小朋友參加活動，每個週末的病房愛心學校活動，讓小朋友覺得像在幼兒園裡一樣。

周倩護士，我們剛剛來的時候還和你大發脾氣，可你始終是心平氣和地和我們說明情況，讓我們不要急，你們會把我們安排好的。不知道你是不是還記得，在這裡我向你說聲對不起。不過現在我女兒和她關係可好了，週阿姨週阿姨的叫個不停。

楊佳看上去很兇，但是她對小朋友的照顧非常仔細，而且特別有愛心。她和周倩有時候為了能讓小朋友配合上化療，自己掏錢買玩具哄小朋友。還有文娟，亞萍，鮑鮑，慧慧，糖糖，圓圓，沖沖...等護士每天都會耐心叫我們吃什麼藥，要怎麼樣護理，從不落下。

時間過得真快，轉眼就兩年了，這兩年我們家長有痛苦、有絕望、有困難、有煎熬，這些時刻是你們—徐主任和血液二科的醫生護士陪伴著我們，支持我們度過，讓我們在感受疾病可怕和無情時也感受到醫護人員的愛護和溫暖。現在我們的療程也快結束了，由衷地想向你們表達內心的謝意，也想對還在繼續抗戰的病友們說：「只要不投降，就是成功，加油！聽從專業的指導，順利就在眼前！」

（圖／翻攝錢江晚報）

▲「血液二科的醫生和護士們，我想向你們大聲地說，有你們在，我們不怕！」—楠爸。（圖／翻攝錢江晚報）

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關鍵字：浙江,白血病,醫護人員,感動,搏鬥

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