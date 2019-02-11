療癒…工人揹40公斤瓦斯爬上6樓差點被害死！他譙到奧客嘴唇發抖

▲大桶瓦斯裝滿大約40公斤，工人辛苦揹上6樓，奧客卻嫌貴還一直跳針亂罵，工人將瓦斯扛回肩上，奧客又伸手亂拉瓦斯鋼瓶，差點害人摔死。（資料照）

地方中心／綜合報導

高雄一名丁姓瓦斯配送員在臉書爆怨公社PO文，稱遇到讓他氣到快大爆走的奧客。內文提到，丁把大桶瓦斯（鋼瓶填滿後約40公斤）扛上沒有電梯的6樓住宅頂，裝好後要收錢，客人才開始嫌貴又罵人，丁忍氣再把瓦斯扛上肩，準備下樓，但奧客竟伸手去拉鋼瓶，讓丁差點摔下樓梯！丁怒火中燒，拉大嗓門狂譙，讓原本念念有詞的奧客瞬間安靜，只能嘴唇發抖地目送丁離開。網友看完都覺得，「罵得好！」、「好療癒」

遇到奧客好無奈

丁員表示，價位也不是我決定的，老闆娘打出來的價位是1130元，外加客人是住公寓5樓，熱水器裝頂樓，等於是收6樓的費用90元，全部費用為1220元，一切跟平常一樣。沒想到會遇到如此不講理的客人。

奧客說，「告訴你啦，我親戚在瓦斯公會做總幹事啦，只是退休了，等下直接告去消基會去，說你們亂賣瓦斯！」、「沒有人這樣賣瓦斯的，都隨便喊的」丁員覺得沒辦法再談下去，只好將瓦斯扛上肩膀，並說，「那我這桶瓦斯先不下貨，我載回去，再看客人你要不要跟我老闆娘談談看。」

忍無可忍，無須再忍，開噴！

丁壓抑心中不滿，轉身離去之際，該名奧客竟伸手去拉鋼瓶，害丁差點連人帶瓦斯摔下樓。丁已忍無可忍，火大狂譙，「X！要就要，不要就拉倒，拉三小？你親戚是公會的，那你跟他買啊！我們又沒強迫你，告三小？自己不跟我老闆娘談價的，林北配送的哪裡有權限跟你談價？跳針三小？覺得瓦斯貴那就花錢去買電熱水器啊，又沒有人規定一定要用瓦斯的，X！！！」奧客被嚇到，再也不敢出聲...

後來丁回到了店裡，發現老闆娘正在跟奧客通話，但過沒多久，就聽到老闆娘也爆氣說，「去叫別家！！林祖媽不爽賣你！！」網友看完貼文，紛紛留言，「還好老闆娘跟你同一艘船，通常在外面就業只會遇到老闆說：我跟客人談好了，你再跑一趟，以和為貴。」、「拉瓦斯桶好危險，他應該沒遇到壞人才會這樣！」、「叫他自己砍柴燒水啦」