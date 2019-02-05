過年加班收垃圾！清潔員跑3趟「人情味破表」噴淚　他哽咽：一點也不辛苦了

▲一路上，他收到滿滿的感謝與祝賀。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

春節連假家家戶戶團圓、出遊的同時，仍有各行各業的人在工作崗位上打拚著。一名清潔隊員昨天加班清運垃圾，整天下來跑了3趟，遇到百分之99.9的民眾都是感謝及鼓勵，沒有任何抱怨與或者牢騷，很多小朋友還站在家門口說「新年快樂，你們辛苦了」，同時有位清潔阿伯送了兩瓶飲料，滿滿溫情更是觸動到他的淚點。

「今天是除夕，我們清潔隊員一樣有上工，為大家服務。」男網友昨天加班收垃圾，滿了去倒、倒了又滿再倒，總共跑了3趟，一路上他遇到非常多人，由於時間沒有固定，無法讓民眾確切知道幾點會在哪裡，原本他以為會接受到各種負面能量，沒想到不但沒有牢騷，只有滿滿的「加油」、「辛苦了」、「謝謝你們唷」。

男網友提到，好多小朋友都站在門口，對他們大聲喊「新年快樂，你們辛苦了！」這讓他更加賣力，加速清運的速度，讓大家可以趕快回家過年。

其中，某個大樓的清潔工阿伯更令他感動，原po回憶道，「阿北感覺生活也不是很寬裕，一個人要負責社區大樓所有的垃圾與回收，我們當然也盡一份力量，幫忙他處理垃圾，讓阿北能早點回家，結束的時候，阿北遞上兩瓶飲料給我，然後跟我說聲新年快樂。我跟阿北說，不用特別買飲料給我們，這是我們應該做的，一來是覺得阿北生活也不是很好，不需要多花這個錢，再來他的年紀比我爸爸還大。」

思及此，男網友的眼睛突然一陣酸澀，「原本認為過年還要出來工作，覺得自己很辛苦，沒想到我只是滄海一粟而已......。」這篇溫馨的貼文感動上萬網友，許多人也直呼，「感謝您們的付出，真的辛苦了！」

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