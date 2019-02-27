老闆娘穿爆乳睡衣賣蛋餅害客人跌坐　背後洋蔥是....老同學　

▲闆娘穿「爆乳睡衣」手捧蛋餅！火辣身材大解放 男客驚呆差點摔下椅 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者吳奕靖／高雄報導

一名網友日前在臉書發文表示，自己到一間人氣早餐店用餐，但當老闆娘喊著「蛋餅好囉」的時候，卻害他差點嚇到從椅子上掉下來。原來老版娘穿著一件「爆乳圍裙」乍看之下還以為是火辣的肉體，《ETtoday新聞雲》記者找到這名老闆娘，老闆娘表示遭到朋友惡整，照片才會出現在網路當中，不過她也笑著說：「我要搭高鐵北上，殺了我同學」。

陳姓老闆娘表示不願意面對鏡頭，因為一整個過程就是個「瞎」，老闆娘說當初只是博君一笑，因為自己同學曾經跟她開玩笑說，要老闆娘穿很少才願意從台北下來買蛋餅，結果有一天這名同學回到高雄，老闆娘就突發奇想，把朋友寄放在這邊的「爆乳圍裙」穿起來，就拍照傳給同學：「我已經穿上，等你來了」。

▲蛋餅店老闆娘穿「爆乳圍裙」真相，同學間開玩笑 。（圖／記者吳奕靖攝）

沒想到這名同學看到照片就真的來了，當場就跟老闆娘說：「如果沒有穿那件圍裙，他就不吃我的蛋餅」，結果自己沒都沒想過，照片居然會被同學拿出來惡作劇，放到網路上，後來雖然po網當天的生意有比之前還好一點，算是遭惡整後有點小確幸，不過陳姓老闆娘笑著說，我個性很嗆辣，所以我有打電話跟我同學開玩笑說：「我要搭高鐵去台北殺了你」，可見雙方的好交情。

▲蛋餅店老闆娘穿「爆乳圍裙」真相，同學間開玩笑 。（圖／記者吳奕靖攝）